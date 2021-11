Madonna, 63, kämpft gegen Zensur und Doppelmoral. So versteht die Sängerin jedenfalls ihren wortgewaltigen Protest, nachdem Instagram etliche ihrer provokativen, mehr oder weniger pornografischen Fotos gelöscht hatte – mit der üblichen Begründung, dass man darauf ihre Brustwarzen sehen konnte. Nun stellte Madonna die Bilder wieder ein, allerdings entschärfte sie die fraglichen Stellen diesmal mit einem Herz-Emoji. Nun ist sie also wieder mit einer Fotoserie zu sehen, auf der sie in netzdurchsichtiger Unterwäsche zu sehen und sich mal auf und dann wieder unter einem Bett lasziv rekelt.

„Mit unseren Brustwarzen ernähren wir Babys!“

Instagram/Madonna Mit Pumps auf seidenen Laken: Madonna zensiert.

Die Emojis sieht Madonna als erheblich Einschränkung nicht nur ihrer künstlerischen Freiheit, gewissermaßen als Notwehrakt der Selbstzensur. Die nunmehr Intagram-konforme Wiederveröffentlichung kommentiert sie in beinahe schon kulturpessimistischer Manier: „Ich finde es erstaunlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder Zentimeter eines Frauenkörpers gezeigt werden kann – nur unsere Nippel nicht. Als ob das der einzige Teil der Anatomie einer Frau wäre, den man sexualisieren kann. Mit unseren Brustwarzen ernähren wir Babys!“ Und damit hat Madonna tatsächlich zwei neuralgische Punkte markiert.

„Du bist auf Instagram und nicht auf Pornhub!“

Zum einen geht es ihr um die allfällige Bigotterie: „Kann man die Brustwarzen von Männern denn nicht als erotisch ansehen? Und was ist mit dem Arsch einer Frau. Warum wird der niemals zensiert?“ Zum anderen: „Ich bin dankbar, dass ich es geschafft habe, in den letzten vier Jahrzehnten nicht wahnsinnig zu werden mit all der Zensur … Sexismus … Frauenfeindlichkeit und Vorurteile gegen das Altern!“ Tatsächlich berichten unter dem Hashtag #FreeTheNipple (dt.: Befreit die Brustwarze) etliche Frauen immer wieder darüber, dass Bilder, auf denen ihre Brustwarzen zu sehen sind, ohne Vorwarnung gelöscht werden.

Instagram/Madonna Was immer sie da verloren hat: Madonna verschwunden.

In den Instagram-Richtlinien heißt es zum Verbot von Nacktbildern: „Das gilt auch für Fotos, Videos und einige digital erstellte Inhalte, auf denen Geschlechtsverkehr, Genitalien und Nahaufnahmen nackter Gesäße zu sehen sind. Dazu gehören auch bestimmte Fotos weiblicher Brustwarzen.“ Im Kontext des Stillens, der Entbindung, oder um auf gesundheitliche Themen aufmerksam zu machen, seien weibliche Brustwarzen aber erlaubt. Ähnliche Regeln gelten auch auf Facebook. Männliche Brustwarzen sind auf beiden Plattformen von der Regelung ausgenommen.

Madonna weist also sehr genau auf die Bigotterie in den Richtlinien selbst hin. Damit ist allerdings noch nichts über die Güte oder künstlerische Qualität ihrer „unzensierten Fotos“ gesagt. Die sorgten, als Madonna sie am Mittwoch gepostet hatte, selbst bei Fans für Kopfschütteln. Sie musste sich kritische Sprüche wie „Du bist auf Instagram und nicht auf Pornhub!“ oder „Sie hat ihre Würde scheinbar unter dem Bett verloren“ gefallen lassen. Andere warfen ihr vor, ihr Gesicht mit Photoshop verjüngt zu haben und damit sich selbst Lügen zu strafen.

Ist Madonnas Auftritt bei Instagram also trotz gegenteiliger Bekundung nicht selber sexistisch, weil sie sich als willfähriges, verfügbares Objekt inszeniert? Hat sie sich mit ihrer aufreizend faltenlosen Jugendlichkeit nicht jener Altersdiskriminierung unterworfen, die sie doch beklagt? Und ob solche Fragen die sechsfache Mutter überhaupt kümmern? Während ihre letzten Foto-Beiträge bisweilen „nur“ 200.000 bis 300.000 Likes bekamen, drückten ihre Fans für die wiedereingestellte Bilderserie bereits deutlich über 750.000-mal den Herz-Button.

Auch wenn Madonnas künstlerische Selbstentfaltung nicht zum ersten Mal etwas bemüht und betulich wirkt, ihre aktuelle, als Provokation gemeinte Bilderserie in doch eher triefiger „Fifty Shades of Grey“-Anmutung und mit einigem anti-katholischen Impetus (der Engel an der Wand!) an eine müde SM-Session erinnert – Sex sells. Madonna beherrscht das Spiel um Aufmerksamkeit immer noch meisterlich.