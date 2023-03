On-Off-Beziehungen: Die Wulffs und andere Promi-Paare, die ihre Liebe aufwärmten

Auf das Netz ist Verlass – im Guten wie im Schlechten. Die Erregungsmechanismen in den sozialen Medien, so nervig sie oft sein können, bringen manchmal auch echte Perlen hervor. So wie im Falle von Christian und Bettina Wulff. Es dauerte nicht lang, bis die Nachricht von der erneuten Hochzeit des Ex-Bundespräsidenten und seiner Schon-Wieder-Angetrauten bei Twitter die Runde machte und für kreative Witzeleien sorgte.

Zu den ersten Gratulanten gehörte die Autorin Sibylle Berg. Sie schrieb: „Es gibt aber auch gute Neuigkeiten: Christian Wulff und Bettina haben zum 17. Mal geheiratet. Alles Gute, ihr Racker.“ Micky Beisenherz warf in seinem Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ am Mittwoch die Frage auf, ob Christian Wulff der „Brad Pitt aus Großburgwedel“ sei. Moritz Hürtgen, Ex-Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, will „einen 800-Seiten-Roman über die drei Ehen von Bettina und Christian Wulff lesen“. Und die Moderatorin Aline von Drateln zog gleich die große Hollywood-Parallele: Die Wulffs seien die deutsche Antwort auf Elizabeth Taylor und Richard Burton.

Deutsche Elisabeth Taylor & Richard Burton pic.twitter.com/YGJC8e65ox — Aline v. Drateln (@ladyaltona) March 21, 2023

Dabei toppen die Wulffs das glamouröseste Hollywood-Paar der Filmgeschichte noch: Waren Liz Taylor und Richard Burton nur zweimal verheiratet, traten die Wulffs bereits zum dritten Mal vor den Traualtar.

Der 63 Jahre alte Rechtsanwalt und Politiker und die 49-jährige ehemalige First Lady heirateten bereits 2008 und 2015. Jetzt die Überraschung: Am vergangenen Wochenende gab sich das Paar in Hannover in kleiner Runde das dritte Ja-Wort. Man habe am Sonnabend „im Familien- und Freundeskreis“ geheiratet, bestätigte Wulffs Büro am Dienstag in Berlin. „Es war eine sehr schöne Feier.“

Hü und hott: Promis, die wieder mit dem Ex zusammenkamen

Ben Affleck und Jennifer Lopez lösten einst ihre Verlobung auf und gingen getrennter Wege. Nun sind sie wieder vereint und haben im vergangenen Sommer sogar geheiratet. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Claudia und Stefan Effenberg sind seit 2004 verheiratet. Das Paar trennte sich im Laufe der Jahre mehrfach, kam aber immer wieder zusammen. imago/Revierfoto Justin Bieber und Jessica Biel sind seit 2007 ein Paar, 2012 heirateten die beiden. Im Jahr vor der Hochzeit herrschte aber Krise und es kam zur Kurzzeit-Trennung. imago/Zuma Wire Auch bei den britischen Royals herrschte nicht immer eitel Sonnenschein. Kate und William trennten sich 2007 „in freundschaftlichem Einverständnis“, kamen aber bekanntermaßen wieder zusammen. Chris Jackson/Pool Photos via AP Jean Claude Van Damme und Gladys Portugues verbindet die Leidenschaft fürs Bodybuilding. Seit 1999 sind die beiden zum zweiten Mal miteinander verheiratet. imago Role Models für alle Nochmal-Versucher: Richard Burton und Elizabeth Taylor in „Cleopatra“. Die beiden Schauspieler waren privat zweimal miteinander verheiratet. imago/Cinema Publishers Collection 1 / 6

Es ist eine On-Off-Beziehung, wie sie im Buche steht – und wie unsere Bildergalerie zeigt, in Promi-Kreisen absolut nichts Ungewöhnliches. Für Christian Wulff ist es ja sogar schon die vierte Hochzeit: Vor Bettina Körner, so der Mädchenname seiner jetzigen Gattin, war er 20 Jahre lang mit Christiane Vogt verheiratet, die er während des Jurastudiums in Osnabrück kennengelernt hatte und mit der er eine Tochter hat.

Im Jahr 2006 lernte der damalige niedersächsische Ministerpräsident dann bei einer Dienstreise nach Südafrika Bettina Körner kennen. Sie hatte diese Reise als Pressereferentin für die Continental AG auf Anfrage der Niedersächsischen Staatskanzlei organisiert. Für die große Blondine verließ Wulff seine erste Ehefrau: Auf die Scheidung im Februar 2008 folgte die standesamtliche Trauung mit Körner, die nun den Namen Wulff annahm, am 19. März 2008. Auch Bettina Wulff brachte ein Kind mit in die Ehe, aus der dann noch ein gemeinsamer, im Sommer 2008 geborener Sohn hervorging.

Die Verbindung ging mit einigem Tamtam einher. Nicht nur war Bettina Wulff die vermutlich erste tätowierte Präsidentengattin Deutschlands, sie veröffentlichte 2012 auch eine viel beachtete Autobiographie mit dem Titel „Jenseits des Protokolls“, die von vielen Seiten kritisiert wurde. Im Buch gab sie private Details bekannt und bezichtigte ihren Gatten, er habe auf ihre Gefühle als eigenständige Frau wenig Rücksicht genommen. Im Januar 2013 folgte dann die Trennung.

2015 entschloss sich das Paar, die Ehe doch weiterzuführen. Am 17. Oktober 2015 wurde kirchlich geheiratet, bis dann im Herbst 2018 die erneute Trennung bekannt wurde und 2020 die Scheidung erfolgte. Dass die Wulffs nun erneut standesamtlich heirateten, ist für Vertraute des Ex-Bundespräsidenten keine Überraschung. Die Bild-Zeitung jedenfalls zitiert einen Freund Christian Wulffs: „Christian liebt Bettina abgöttisch. Er kommt nicht von ihr los und er will es auch gar nicht. Sie ist halt seine Traumfrau.“