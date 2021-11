Herzogin Meghan, 40, macht derzeit keine sonderlich gute Figur vor Gericht. Da zeigen sich erste Risse im quasi-royalen Strahle-Image: Im Berufungsverfahren zwischen ihr und der britischen Zeitung Mail on Sunday musste die Ehefrau von Prinz Harry, 36, zugeben, es mit der Wahrheit nicht ganz so genau genommen zu haben. Wie britische Medien am Donnerstag berichteten, entschuldigte sich Meghan in einer Stellungnahme beim Gericht und der Gegenpartei für „irreführende“ Angaben zu einem Buch über sie.

Verstoß gegen das royale Protokoll

Anders als bisher behauptet, habe sie mithilfe ihres Assistenten nun doch Informationen an den Autor der inoffiziellen Biografie über sie und Harry durchgesteckt. Das berichten unter anderem der Guardian und die BBC. Der damalige Pressesekretär Jason Knauf hatte zuvor als Zeuge vor Gericht ausgesagt, dass er den Autoren von des Buchs „Finding Freedom“ etliche Hintergrundinformationen gegeben und Meghan ihm für das Treffen sogar mehrere Stichpunkte genannt habe. Wenn das aber so ist, liegt hier ein mittelprächtiger bis handfester Skandal vor.

Und der hat nicht nur mit der Frage zu tun, ob Meghan gelogen oder geflunkert hat. Die eher protokollarische denn moralische Fallhöhe liegt hier in den ungeschriebenen Gesetzen des britischen Königshofs: Keinem Mitglied der royalen Familie ist es gestattet, eine Biografie zu autorisieren – offiziell oder inoffiziell. Entsprechend hatten Omid Scobie und Carolyn Durand, die Autoren von „Finding Freedom“, dann auch den schönen Schein bestätigt, dass weder Harry noch Meghan etwas zu der Biografie beigetrugen …

Auch Prinz Harry steht beschädigt da

Vor genau diesem Hintergrund bemühte sich jetzt auch die Herzogin, den Vorgang herunterzuspielen. Ihr sei „der Umfang der Informationen, die der Assistent weitergegeben hat, nicht bekannt“ gewesen, erklärte sie dem Gericht, sie gebe allerdings zu, dass „Herr Knauf den Autoren einige Informationen für das Buch zur Verfügung gestellt hat.“ Noch peinlicher ist da nur, dass Knauf auch noch den delikaten Wunsch von Harry kolportierte, die Sache bloß geheim zu halten: „Wir müssen sagen können, dass wir nichts damit zu tun hatten.“

Kurzum, alle haben gewusst, in welche Machenschaften sie da gerade verstrickt sind. Bei dem Berufungsverfahren geht es eigentlich um ein Urteil vom Februar. Damals entschied der Londoner High Court, der Verlag der Mail on Sunday habe Meghan Persönlichkeits- und Urheberrechte verletzt, als das Boulevardblatt Auszüge eines handschriftlichen Briefs der Herzogin an ihren Vater veröffentlichte. Nun zeigt sich, dass Meghan durchaus Privates preisgibt, wenn es ihr gelegen kommt. Und das könnte ihr auch vor Gericht erheblich schaden.

So bezog sich jetzt auch der Anwalt der Mail on Sunday auf die Aussagen von Knauf. Der habe nämlich davon gesprochen, dass Meghan ihren Brief an den Vater so schreiben wollte, dass er auch veröffentlicht werden könnte – die Herzogin würde mit einer Veröffentlichung sogar rechnen. Das aber stünde im Widerspruch zu ihrer schriftlichen Aussage, nie daran gedacht zu haben, der Vater könnte „den Brief verkaufen oder durchsickern lassen“. Da hat der Anwalt wohl recht.