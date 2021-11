Paris Hilton, 40, und ihr Freund Carter Reum, 40, haben geheiratet. Wie das Promiportal Page Six berichtet, fand die Hochzeit am Donnerstag auf dem Anwesen von Hiltons 2019 verstorbenen Großvater Barron in Bel Air (Los Angeles) statt. Die Feierlichkeiten sollen insgesamt drei Tage dauern. Unterdessen bestätigte auch der Reality-Star den Vollzug in gewohnt aufdringlicher Weise per Instagram: Auf dem Foto posierte Paris in einem Brautkleids von Oscar de la Renta, leicht von einem Schleier verhüllt, und zeigte noch einmal ihren zwei Millionen Dollar teuren Verlobungsring. Dazu schrieb sie: „Mein ‚Bis in alle Ewigkeit‘ beginnt heute …“