London - Wenn Queen Elizabeth II. sich die künftige Königin basteln könnte, würde sie vermutlich gar nicht lange überlegen. Denn die perfekte Kandidatin steht längst bereit: Herzogin Kate, Ehefrau des Queen-Enkels William. Die 39-Jährige bietet so gut wie alles, was die Monarchin von der Gattin des künftigen Staatsoberhauptes – der „Queen Consort“, also Königsgemahlin – erwartet.

Kate ist liebevolle Ehefrau und Mutter, fällt mit Liebenswürdigkeit und charmantem Lächeln auf, hat keine Allüren und zeigt hohen Einsatz für die Gemeinschaft. Catherine Middleton, so ihr Mädchenname, stellt ihr Leben ganz in den Dienst der „Firma“, wie die königliche Familie auch genannt wird.

„Kate ist genau, was sie brauchen und was sie wollen“, sind Royal-Experten überzeugt. Ihrer Ansicht nach ist Kate das Gegenteil ihrer Schwägerin Meghan Markle. Die Frau von Williams jüngerem Bruder Harry habe auch vor dem „Megxit“ nie wirklich ins Palastleben gepasst, sind royale Beobachter der Meinung. Zu forsch, zu unangepasst sei die Ex-Schauspielerin („Suits“) oft aufgetreten.

Foto: imago Da waren sie noch vereint: William, Harry, Meghan und Kate 2018 in Westminster Abbey.

Dabei waren William und Kate froh, dass mit Harry und Meghan noch andere junge Leute im royalen Dunstkreis wirbelten. Anfangs galten die vier Nachwuchs-Royals – in Anlehnung an die Beatles – noch als „Fabulous Four“. Doch schon bald wurde das Verhältnis schwieriger, auch weil Kate, anders als ihre Schwägerin, stets Wert auf die Einhaltung von Traditionen gelegt haben soll. Inzwischen soll der Bruch zwischen den Brüdern enorm sein. Gespannt hatte auch der Palast das Interview von Meghan und Harry mit US-Moderatorin Oprah Winfrey erwartet.

Ein ähnlicher Schritt von Kate käme wohl einer Sensation gleich. Die Herzogin ist sehr darauf bedacht, der Familie nicht zu schaden. Als ihr Vorbild gilt vielmehr Sophie von Wessex, Ehefrau des jüngsten Queen-Sohns Prinz Edward. Knapp 20 Jahre älter als Kate hat sich Sophie als Patronin mehrerer Hilfsorganisationen das Renommee eines aufmerksamen und zurückhaltenden Vollzeitroyals erarbeitet. Kate zeigte sich mit ihr zuletzt immer wieder in vertrauter Pose.

Foto: imago Ein Vorbild für Kate: Sophie von Wessex.

Auch zu Königin Elizabeth II. soll Kate ein sehr gutes Verhältnis haben, wie zu hören ist. Die Queen übertrug 2019 der begeisterten Fotografin Kate sogar die Schirmherrschaft für die Royal Photographic Society, die sie selbst 67 Jahre inne hatte. Das wurde als besonderes Zeichen der Wertschätzung wahrgenommen.

Die Bühne ist also frei: Seit Wochen präsentiert der Palast die Herzogin von Cambridge, wie ihr offizieller Titel lautet, als Kümmerin in der Corona-Pandemie. Zuspruch für Pflegerinnen und Pfleger, Videotelefonate mit Alleinerziehenden aus sozial schwachen Familien – Kate kümmert sich, so die Botschaft. Und sorgt nebenbei mit süßen Schnappschüssen ihrer drei Kinder George (7), Charlotte (5) und Louis (2) für schöne Bilder im Alltagsgrau der Pandemie.

William und Kate: Langeweile ist ihr größter Trumpf

Ihrem Mann, dem in der Öffentlichkeit die Schlitzohrigkeit seines Bruders fehlt, hat Kate längst die Show gestohlen. Dass sie nicht für Aufreger sorgt, passt komplett zu ihrer Rolle. Im Hinterkopf scheint sie stets das Royal-Motto der „Stiff upper lip“ zu haben – Durchhalten. „Sie sind total langweilig“, sagt ein Experte hinter vorgehaltener Hand über William und Kate. „Aber das ist ihr größter Trumpf.“ Für die Institution der Monarchie sei diese Lösung perfekt.

Wann das perfekte Paar aber den Thron besteigen wird, steht noch in den Sternen. Die Queen wird zwar bald 95, aber präsentiert sich seit Jahren fit. Nie hat sie einen Zweifel daran gelassen, dass sie ihrer Pflicht bis zu ihrem Tod nachkommen wird. Und dass ihr Nachfolger Charles zugunsten von William und Kate auf das Amt verzichten könnte, wird fast überall ausgeschlossen. Zu lange habe der 72-Jährige gewartet, um nun beiseite zu treten – „selbst wenn seine Herrschaft kurz sein sollte“, wie ein Experte angesichts von Charles' Alter sagt.

Auf die persönliche Beziehung dürfte das fortgesetzte Warten sich aber nicht negativ auswirken. Denn mit dem nächsten König kommt das royale Paar gut zurecht, wie zu hören ist. Dabei soll auch der „Megxit“ eine Rolle gespielt haben. Die Familie rückte näher zusammen, mit Kate als Gesicht der Royals. (dpa)