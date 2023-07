Video: Eklig oder lecker? Annalena Baerbock verrät, wie sie ihr Nutella-Brot isst

Ob es die oder das Nutella heißt, dazu äußerte sich die Außenministerin nicht. Doch die Grünen-Politikerin hat sich in eine andere Schokoaufstrich-Debatte eingeschaltet.

Wenn es bei den Deutschen um Nutella geht, kann es durchaus zum Streit kommen. Angefangen bei der Frage, ob es das, der oder die Nutella heißt. Selbst der Duden kann dem Schokoaufstrich keinen Artikel zuordnen. Doch noch viel wichtiger ist eine andere Frage: Wie soll das Nutella-Brot gegessen werden? Mit oder ohne Butter?

Für Annalena Baerbock (Grüne) steht fest: Wenn ungesund, dann so richtig. Die Außenministerin isst ihr Nutella-Brot mit Butter. „Also eigentlich ist Schokocreme ja ganz ungesund. Aber wenn, dann natürlich mit Butter – richtig ungesund“, sagt sie in einem Video, in dem die Grünen-Politikerin Fragen zu ihrer Deutschlandreise beantwortet. Diese wurden von Instagram-Nutzern eingereicht.

Gleich zu Beginn des Videos äußert sich Baerbock zu einer der hitzigsten Debatten an deutschen Frühstückstischen. Für die einen wird die Antwort sympathisch sein, für andere ist sie wohl eher ein Schlag in die Magengrube. Ob Nutella mit oder ohne Butter gegessen werden soll – daran scheiden sich die Geister. Doch nach dem Instagram-Post ist klar: Baerbock gehört zum Team Butter.