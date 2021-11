Elias Becker ist der Coverboy der Dezember-Ausgabe des englischen Lifestylemagazins Tatler. Für die Fotostrecke hat sich der Sohn von Tennis-Legende Boris Becker nicht nur in feschen Outfits ablichten lassen, er hat fürs dazugehörige Porträt auch von seiner Karriere als Model erzählt (für Dolce & Gabbana auf der Mailänder Fashion Week gelaufen), von seinem Interesse für Meditation und Spirituelles (ein fester Bestandteil in der Erziehung seiner Mutter Barbara), von der Scheidung seiner Eltern, die er allerdings kaum mitbekommen hat. Als Boris und Barbara Becker sich scheiden ließen, war Elias gerade mal ein Jahr alt.

Der gebürtige Münchner und sein älterer Bruder Noah, 27, wuchsen nach der Trennung in Miami bei ihrer Mutter auf. Auch nach der Scheidung „hat mein Vater viel Zeit mit uns verbracht“, sagt Elias Becker. Das Tatler-Magazin widmete dem 22-Jährigen nicht nur die Titelgeschichte, die Macher setzten Elias Becker auch gleich noch auf die Liste der „Top Ten Most Eligible People in Britain“, was sich in etwa so übersetzen lässt, dass das Model zu den begehrtesten Junggesellen des Landes gezählt wird.

Nach der Tennisspielerin Emma Raducanu, dem Duke of Westminster Hugh Grosvenor und dem It-Girl Lady Lola Bute rangiert Elias Becker auf Platz vier der Liste. „Der gutaussehende Model-Sohn von Wimbledon-Champion Boris Becker trainiert täglich, ist leidenschaftlich spirituell und folgt einer flexitarischen Diät“, heißt es da. Man könne ihn in Notting Hill treffen, während man mit Freunden Tacos isst, oder in seiner New Yorker Wohnung, wo er gern Platten auflegt.

So weit, so fancy. Wem das noch nicht genug Einblick ist in das lifestylige Leben des Tennis-Sprosses, der kann sich noch das Interview zu Gemüte führen, das Elias Becker der britischen Times gegeben hat. Einige Bonmots hat die Zeitung in einem Twitter-Feed zusammengestellt. Sagen wir mal so, an Selbstbewusstsein scheint es Becker jedenfalls nicht zu mangeln. Dass er auf der Liste gelandet ist, erklärt er sich mit seinem Charisma.

Auf die Frage, ob seine Eltern ihm immer mal gesagt hätten, dass er gut aussieht, antwortet Becker: „Nein, ich meine, sie konnten es nicht wirklich versteckt halten. Ich musste mich ja nur selbst anschauen.“ Seine Mutter Barbara hätte ihn schon mal in Verlegenheit gebracht, indem sie ihren Freunden erklärte, wie schön er sei. „Aber“, fährt Becker fort, „in den letzten fünf Jahren brauchte ich in diesem Wissen eigentlich keine Hilfe.“ Dann stimmte er noch zu, dass er die Arbeitsmoral seines Vaters geerbt habe. Ist er wie er? „Das bin ich definitiv. Ich glaube, mir wird immer mehr bewusst, was er mir in jungen Jahren beigebracht hat.“

Auf Twitter wird das Interview bereits eifrig geteilt und gefeiert – wahlweise als dadaistisches Ego-Feuerwerk oder als Pamphlet des Schreckens. In jedem Fall dürfte Elias Becker nun ein Stückchen weiter ins Rampenlicht rücken, nachdem jahrelang vor allem sein älterer Bruder Noah für Schlagzeilen sorgte.

AP/Patricia McDonnell Tennislegende Boris Becker mit seiner früheren Frau und den beiden Söhnen Noah (l.) und Elias im Jahr 2003.

Der 27-jährige DJ und Designer machte vor allem durch seine illustren Beziehungen, etwa mit Zoë Kravitz, durch schräge Outfits und einen spröden Auftritt in der Vox-Show „Grill den Henssler“ auf sich aufmerksam. Er berichtete aber auch davon, wie es gewesen sei, als Kind eines Prominenten aufzuwachsen.

Anfang 2018 hatte ein AfD-Abgeordneter Noah Becker rassistisch beleidigt, er zahlte später Schmerzensgeld. Boris Becker sagte im vergangenen Jahr in einem Interview, seine Kinder seien häufig rassistischen Anfeindungen ausgesetzt: „Meine älteren drei Kinder erleben mindestens einmal die Woche einen rassistischen Vorfall, daher bin ich mit ihnen im ständigen Austausch über dieses Thema“, so der 54-jährige Tennisstar.