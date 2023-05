„Ach was, der war Kanzler?“ Das Netz lacht über Grünen-Politikerin

Wie gut wissen unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter Bescheid über die deutsche Geschichte? Für eine Spezialfolge des ZDF-Formats „Mr. Wissen2Go“ stellte der Journalist Mirko Drotschmann, bekannt aus „Terra X“, einigen Bundestagsabgeordneten Geschichtsfragen – und bekam nicht nur richtige Antworten.

In der Folge, die seit Mittwoch auf YouTube zu sehen ist, wird unter anderem eine Abgeordnete der Grünen, Emilia Fester, befragt. Die 25-Jährige zeigt sich bei der Frage, wer 1871 zum ersten deutschen Reichskanzler ernannt wurde, unsicher und gesteht: „Ich weiß es nicht, ich weiß keine Namen“. Erst nachdem Drotschmann einige Hinweise gibt, unter anderem, dass der Name mit „B“ anfange, fällt es der Politikerin ein: „Bismarck! Ach was, wirklich?“, sagt Fester verlegen, „der war Kanzler? Witzig, okay.“

In den sozialen Medien und bei Politikern anderer Parteien sorgten Festers Wissenslücken am nächsten Tag für Spott und Häme. Vor allem unter dem Hashtahgs #Bismarck finden sich auf Twitter am Freitag viele empörte Kommentare über das Unwissen der Politikerin.

„Emilia Fester offenbart riesige Wissenslücken, will aber allen anderen regelmäßig die Welt erklären“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß auf Twitter.

CSU-Politiker Florian Hahn meinte: „Als Mitglied des Deutschen Bundestages nicht mal rudimentärste Kenntnisse über die Deutsche Geschichte zu haben, ist einfach nur peinlich.“

Was die vielen Kritiker nicht erwähnen: Fester war nicht die einzige Abgeordnete, die keine, beziehungsweise falsche Antworten lieferte. Bei der Frage, was am 30. Januar 1933 geschah, brachte Philipp Amthor (CDU) den Reichsbrand und den Tag der Machtergreifung Hitlers durcheinander. Wann Frauen das erste Mal wählen durften, wusste die AfD-Abgeordnete Götz Frömming nicht: „Oh, jetzt haben Sie mich bei dem Frauenthema“, sagte er. Franziska Hoppermann (CDU) konnte die Frage, wann die Bundesrepublik gegründet wurde, nicht auf Anhieb beantworten („Das ist mir jetzt aber peinlich, helfen Sie mir bitte kurz“) und Dietmar Bartsch (Die Linke) lag beim Gründungsjahr der Bundesrepublik ein Jahr daneben.

Obwohl also auch weitere Politiker Unsicherheiten bei manchen Fragen zur deutschen Geschichte zeigten, echauffieren sich Konservative, insbesondere von CDU und AfD, auf Twitter ausschließlich über die junge Grüne.

Viele wiederum regen sich über diese Empörungswelle auf. „Dafür, dass die allermeisten Deutschen nicht wissen, was ihr Opa in den 1940er Jahren getrieben haben, sehe ich ganz schön viel Häme zu Emilia Fester, die nicht weiß, wer Bismarck war“, kommentiert Journalist Stephan Anpalagan.