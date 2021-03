Machen können, was man möchte. Das war für eine Frau in den 1960er-Jahren in Deutschland nicht leicht. Und unter anderem das ist ein Thema in der Miniserie um eine Tanzschule am Berliner Kurfürstendamm, in der Emilia Schüle eine Hauptrolle spielt. Nach „Ku’damm 56“ und „Ku’damm 59“ ist die 28-Jährige vom 20. März an in der dritten Staffel der ZDF-Serie zu sehen, „Ku’damm 63“. Sie spielt Eva, eine unglücklich verheiratete Frau, der es im dritten Teil der Miniserie wenigstens gelingt, die Machtverhältnisse in ihrer Ehe umzudrehen, wenn sie auch immer wieder an Grenzen stößt und lernen muss: Ganz ohne Mann ist es schwierig. Damals wenigstens war das so.

