Eminem, 49, hat mit einem Kniefall für einiges Aufsehen gesorgt. Der US-Rapper wollte mit dieser Geste während seines Halbzeitshow-Auftritts beim Super-Bowl am Sonntag offenbar an den früheren Football-Profi Colin Kaepernick erinnern: 2016 war der damalige Quarterback der San Francisco 49ers vor Spielbeginn zum ersten Mal in die Knie gegangen, um gegen Rassismus zu protestieren. Der Sportler ist seitdem ohne Arbeit in der National Football League (NFL), kein Verein will ihn mehr anstellen. Donald Trump nannte ihn einen „Hurensohn“ und Kaepernick bekam etliche Morddrohungen …

14 Minuten dauerte die Show mit viel schwarzer Street-Credibility

Eminem erhielt viel Zuspruch für seine Solidaritätsadresse, offenbar hatte er auch den Segen der NFL: „Wir haben uns alle Elemente der Show während mehrerer Proben in dieser Woche angesehen und wussten, dass Eminem das tun würde“, erklärte ein Sprecher. Kaepernick wird wohl auch dieses Zugeständnis nichts mehr nützen. Bereits 2017 hatte der Sportler gegen die NFL wegen systematischer Ausgrenzung und entgangener Einnahmen geklagt. Im Februar 2019 kam es zu einer außergerichtlichen Einigung, ihm wurden von der Liga knapp zehn Millionen Dollar Entschädigung gezahlt.

AFP/Valerie Macon Perfekte Choreografie des Selbstbewusstseins und der Demut: Eminem kniet, während Dr. Dre am Klavier sitzt.

Den politischen Charakter der Super-Bowl-Show am Sonntag hatte auch Dr. Dre, 56, betont: Die Rap-Legende war für die Musikeinlage in der Pause verantwortlich, die in diesem Jahr zum ersten Mal vollständig im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap stand – eben schwarzer Kultur. „Das hätte schon vor langer Zeit passieren sollen … Dass es so lange gedauert hat, bis wir anerkannt wurden, ist verrückt. Wir werden eine Show machen, so dass niemand mehr wegschauen kann.“ Als Bühne war im SoFi-Stadion von Inglewood eine kleine Stadt mit weißen Häusern, Läden und schicken Autos davor aufgebaut worden.

AFP/Gregory Shamus Eine Kleinstadt als Bühne im Stadion von Inglewood: Beachtenswert vor allem die drei Lowrider-Autos vor der Häuserzeile.

Der Super Bowl ist jedes Jahr nicht nur ein großes Sportereignis, sondern auch eine Riesenplattform für die Werbeindustrie und eine der größten Bühnen der Musikwelt: In der Halbzeit des Football-Spiels zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals traten neben Eminem und Dr. Dre zudem noch Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auf. Das All-Star-Ensemble wechselte zwischen den verschiedenen Häusern und Autos hin und her – rund 14 Minuten dauerte die Show mit viel schwarzer Street-Credibility.

AP/Chris O'meara Die einzige Frau in der Männer-Runde: Mary J. Blige – immerhin eine der erfolgreichsten R&B -Sängerinnen überhaupt.

Dr. Dre spielte zwischendurch auch Klavier und saß gemeinsam mit Blige wippend auf einem weißen Sofa, während Eminem rappte und unter anderem dem Maestro mit „Forgot About Dre“ seine Reverenz erwies. 50 Cent hing zu Beginn seines Auftritts wie im Video seines größten Hits „In Da Club“ kopfüber von einer Decke. Die männlichen Rapper zeigten sich in dunkler Kleidung – bis auf Snoop Dogg, der in einem blaugemusterten Sweater-Kostüm erschien. Blige trat in einem weißglitzernden, knappen Outfit auf.

Zum Abschluss traten alle gemeinsam auf dem Dach eines der Häuser auf: Ein starkes politisches Statement – allerdings mit nur einer Frau im Bunde! Das Footballspiel konnte weitergehen: Die Los Angeles Rams gewannen gegen die Cincinnati Bengals mit 23:20.