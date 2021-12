James Franco, 43, bricht sein Schweigen zu den Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens, die vor vier Jahren gegen ihn erhoben wurden. In einem Interview mit dem Sender Sirius Xm sprach der Hollywood-Star jetzt über die Anschuldigungen, junge Schauspielerinnen „sexuell benutzt“ zu haben und erklärte sein Verhalten mit seiner Sex- und Alkoholsucht. Auch warum der Mann erst jetzt darüber spricht, konnte er erklären: „Ich war überzeugt, dass ich erst einmal genau zuhören und mein eigenes Verhaltensmuster, das ich lange nicht erkannt habe, analysieren musste.“

„Sex ist eine mächtige Droge, von der ich 20 Jahre abhängig war“

Mit 17 Jahren habe er den Alkohol in den Griff bekommen, aber danach sei er süchtig nach Ruhm und nach Sex gewesen: „Sex ist eine mächtige Droge, von der ich mehr als 20 Jahre abhängig war.“ Und dann erzählt Franco, mit jungen Frauen aus seiner Schauspielerschule geschlafen zu haben: „Ich dachte, es wäre cool, weil wir ja alle Erwachsene sind und wir alle dasselbe wollten. Doch heute weiß ich, dass es falsch war, mit meinen Schülerinnen zu schlafen. Ich war total blind, weil ich die Macht-Dynamiken nicht gesehen und auch keine Rücksicht auf Gefühle genommen habe.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Im Januar 2018 hatten fünf Frauen als Teil der MeToo-Kampagne einen Artikel in der Los Angeles Times veröffentlicht, in dem sie Franco des „sexuell unangemessenen und ausbeuterischen Verhaltens“ beschuldigten. Im selben Monat sprach dann eines der mutmaßlichen Opfer, Sarah Tither-Kaplan, in der Sendung „Guten Morgen Amerika“ darüber, wie Franco „seine Macht missbrauchte hat, indem er nicht-prominente Frauen sexuell ausnutzte unter dem Vorwand, ihnen Chancen als Schauspielerin zu geben.“ Franco selbst bestritt die Vorwürfe entschieden.

Tither-Kaplan und ihre Kollegin Toni Gaal verklagten den Schauspieler 2019 dann endlich wegen „Geschlechter-Diskriminierung und sexueller Belästigung“ vor einem Zivilgericht. In der Klage hieß es, Franco habe die in der Industrie üblichen Richtlinien für Nackt- und Sexszenen ignoriert:„Franco zeigte ein unangemessenes und sexuell aufgeladenes Verhalten gegenüber Schülerinnen, indem er seine Macht als Lehrer und Arbeitgeber sexualisierte … Er setzte die Schülerinnen unter Druck, an simulierten Sexakten ohne Schutzvorkehrungen teilzunehmen.“

„Ich habe alle Frauen betrogen, mit denen ich zusammen war“

Im Juni dieses Jahres stimmte Franco einem Vergleich mit den beiden Frauen zu und zahlte 2,23 Millionen Dollar Schmerzensgeld. Allerdings bestreitet er nach wie vor, er hätte junge Starlets nach seinem Geschmack für seine Kurse ausgewählt, um sie dann zu verführen: „Darum habe ich meine Schauspielschule nicht ins Leben gerufen. Ich war auch nicht derjenige, der die Klassen zusammengestellt hat. Es gab keinen Masterplan zum Verführen. Es gab ein paar einvernehmliche Sachen, die ich mit Studentinnen gemacht habe – und das hätte niemals passieren dürfen!“

imago James Franco und seine Lebensgefährtin Isabel Pakzad in New York: „Untreu, bis Isabel kam.“

Die Schauspielschule Studio 4 ist inzwischen geschlossen. Franco sieht sich auf dem Weg der Läuterung. „Ich habe alle Frauen betrogen, mit denen ich zusammen war. Bis Isabel kam.“ Damit meint er seine aktuelle Freundin Isabel Pakzad, der er seit November 2017 treu geblieben sein will. Und auch seine Alkoholabhängigkeit will er seit fünf Jahren überwunden haben.

James Franco wirkte an so unterschiedlichen Filmen wie „Milk“, „Spider-Man“, „The Interview“ und „The Disaster Artist“ mit. Seine Rolle in dem Survival-Film „127 Hours“ brachte ihm 2011 eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller ein.