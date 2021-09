Prinz Andrew, 61, nähert sich in kleinen Schritten der Wirklichkeit an: Der Streit um die Zustellung einer Zivilklage gegen den zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth ist zumindest in den USA beendet. So bestätigten seine Anwälte jetzt den Eingang der Gerichtsdokumente, nachdem sie bisher mit allen Mitteln versucht hatten, nicht nur den Empfang zu verhindern, sondern auch die Zuständigkeit des New Yorker Gerichts anzufechten. Dort soll eine Schadensersatzklage gegen den Prinzen verhandelt werden: Die Amerikanerin Virginia Giuffre wirft ihm vor, sie vor gut 20 Jahren als 17-Jährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben.

Prinz Andrews Fall gefährdet auch das britische Königshaus

Der Fall ist verbunden mit dem Missbrauchsskandal um den mittlerweile gestorbenen US-Unternehmer und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Andrew war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein. Dieser soll gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell jahrelang Dutzende Mädchen und junge Frauen in seine Abhängigkeit gebracht und sexuell missbraucht sowie anderen Männern zugeführt haben. Die Klägerin Virginia Giuffre gibt an, von Epstein an den Herzog von York, so der offizielle Titel Andrews, für den sexuellen Missbrauch „ausgeliehen“ worden zu sein, und verlangt Schadenersatz in unbestimmter Höhe.

Nun also hat Andrew die Klage doch akzeptiert und sich mit Giuffre auf den 21. September als Zustellungsdatum geeinigt. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die bereits am Freitag beim U.S. District Court in Manhattan eingereicht wurde. Der Prinz hat bis zum 29. Oktober Zeit, formell auf die Klage zu antworten. Eine ursprünglich für den 13. Oktober angesetzte Anhörung wurde abgesagt. Damit kann nun also der Prozess gegen den Royal offiziell eröffnet werden. Andrew weist bisher alle Anschuldigungen zurück und erklärt, sich nicht an ein Treffen mit Giuffre erinnern zu können.

In den letzten Jahren kamen allerdings immer wieder Aufnahmen zutage, die Andrew mit Epstein oder in dessen Anwesen in New York zeigten – selbst nachdem Epstein 2006 als Sexualstraftäter verurteilt worden war. Zu einer klaren Distanzierung konnte sich der Prinz nie durchringen: Ein BBC-Interview im vergangenen Jahr geriet deswegen zu einem PR-Desaster. Der Prinz zog sich von seinen Ämtern und aus der Öffentlichkeit – weitgehend – zurück. Sein Fall bedeutete eine erhebliche Belastung auch für das britische Königshaus, eine Verurteilung könnte die Monarchie in ihren Grundfesten erschüttern. (mit dpa)