Berlin - Sie ist die Tochter von Will und Jada Pinkett Smith und steht spätestens seit ihrem Filmdebüt im Jahr 2007 in „I Am Legend “ (an der Seite ihres Vaters) selbst in der Öffentlichkeit: Willow Smith, 20, ist als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich, seit elf Jahren steht sie bei Roc Nation, einer von Rapper Jay-Z gegründeten Musikagentur, unter Vertrag. Mit 15 veröffentlichte sie ihr Debütalbum, inzwischen hat sie zwei weitere Platten auf den Markt gebracht.

Regelmäßig ist Willow Smith auch bei Facebook Watch zu sehen, dort moderiert sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter die Web-Show „Red Table Talk“. Die drei Frauen besprechen dort mit wechselnden Gaststars Themen wie Mutterschaft, Liebe und psychische Probleme.

Zuvor hatte der Mann sie über Jahre hinweg im Internet gestalkt

Jetzt hat die 20-Jährige in der Show einen beängstigenden Vorfall publik gemacht. Sie hatte einen Stalker: „Im Grunde hat er meine Muster gelernt. Als wir im Dezember für einen Familienurlaub fort waren, kam er tatsächlich zu meinem Haus und brach ein, während wir weg waren“, sagte die US-Sängerin in der Sendung vom Mittwoch. Zuvor habe der Mann sie über Jahre hinweg im Internet gestalkt, so Smith.

Ihre Mutter, Jada Pinkett Smith, erzählte von den Sicherheitsvorkehrungen, die sie nach dem Vorfall im Haus ihrer Tochter trafen. „Wir haben alle Sachen aus dem Kühlschrank geräumt, denn wir hatten Angst, dass er vielleicht etwas in die Getränke oder ihr Essen getan haben könnte, um sie bewusstlos zu machen“, sagte die 50-Jährige. „Wir mussten alles durchgehen: Zahnpasta, alles. Alles im Haus musste raus.“ Außerdem hätten sie das Haus nach möglichen Kameras abgesucht.

Das Promiportal TMZ hatte bereits im März unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, ein Richter habe eine einstweilige Verfügung gegen einen 38-Jährigen erlassen, nachdem dieser um Weihnachten 2020 auf Smiths Grundstück in Los Angeles eingedrungen sein soll. Vorher soll der Mann die 20-Jährige per Social Media angeschrieben haben: Er wolle sie heiraten und Kinder mit ihr haben.

Beim Stalking handelt es sich um das willentliche und beharrliche Verfolgen oder Belästigen einer Person. In Deutschland war der Handlungsspielraum von Gerichten, Staatsanwälten und Polizei lange Zeit so beschränkt, dass Opfer sich oft nicht ernstgenommen fühlten. Es gab mehrere Gesetzesverschärfungen, seit 2007 der Straftatbestand der Nachstellung ins Strafgesetzbuch eingeführt wurde.

In den USA werden nach Angaben des Justizministeriums jährlich mehr als eine Million Frauen und über 370.000 Männer gestalkt. Die meisten Opfer kennen ihren Stalker. 87 Prozent der Täter sind männlich. Kalifornien war 1990 der erste Bundesstaat, der Stalking strafbar machte – eine Reaktion auf zahlreiche prominente Stalking-Fälle, darunter der versuchte Mord an der Schauspielerin Theresa Saldana von 1982.

Mittlerweile ist Stalking im ganzen Land strafbar. Prominente Frauen werden dennoch immer wieder zum Opfer von Nachstellungen. Wie etwa Miley Cyrus: Ein Mann versuchte, in ihr Haus einzubrechen und hatte mehrere spitze Scheren dabei. Schauspielerin Gwyneth Paltrow erlebte ähnliches: Ihr drohte ein Stalker sogar mit einem Skalpell.