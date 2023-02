Victoria Beckham isst seit 25 Jahren nur ein Gericht: Kann die Dauer-Diät gesund sein?

Seine Gattin könne er weder in ein Restaurant ausführen noch bekochen, erzählt David Beckham in einem Podcast. Das lasse ihr Ernährungsplan nicht zu.

Gönnt sich nur ganz selten was: die Modedesignerin Victoria Beckham. imago

Es gibt wohl viele Frauen, die gern mal mit David Beckham essen gehen würden. Und sicherlich auch einige Männer. Beckhams Frau Victoria allerdings gehört nicht dazu. Es sei schwierig, seine Gattin schick auszuführen, erzählte der Fußballstar nun im Podcast „Ruthie’s Table 4“. Auch bekochen lasse sich die Designerin eigentlich kaum. Und wenn doch, dann muss der treu sorgende Ehemann ihren strengen Ernährungsplan befolgen.

Neben einem intensiven Sportprogramm gehört nämlich eine eiserne Diät zu Victoria Beckhams Routine, wie ihr Ehemann im Podcast verriet: „Seit ich Victoria kenne, isst sie nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse“ – demnach landet etwas anderes seit 25 Jahren nie auf ihrem Teller.

Ein Stückchen Obstkuchen zum Geburtstag

Auch die Modedesignerin selbst war zu Gast in der Podcast-Serie und bestätigte diese fragwürdigen Essensregeln. Als ihr Lieblingsessen, auf das sie ihrer Diät entsprechend allerdings meistens verzichten müsste, nannte Victoria Beckham Vollkorntoast – mit einer Prise Salz, aber ohne Butter, versteht sich. Überhaupt vermeidet sie demnach sämtliche Fette, Öle und Saucen. Lediglich zum Geburtstag gönne sie sich ein Stück Obstkuchen.

Ansonsten gesteht sich Victoria Beckham selbst keine Ausnahmen zu. Einmal habe sie etwas vom Teller ihres Ehemanns probiert, hieß es noch im Podcast, zu der Zeit nämlich, als sie mit ihrer Tochter Harper schwanger war. Das Mädchen wird im Juli zwölf Jahre alt. Ansonsten gibt es nur: gegrillten Fisch, gedünstetes Gemüse.

Das Online-Portal Fitbook befragte zu Beckhams Ernährungsplan einen Ernährungswissenschaftler. Eine derart kohlenhydratarme Diät könne nur dann gesund sein, wenn die Salate, Gemüse- und Fischsorten möglichst abwechslungsreich gewählt würden, sagt demnach Prof. Dr. Nicolai Worm. Auf dem Plan sollten etwa möglichst häufig Fische stehen, die reich an Fetten sind.

Aus der Ferne eine Ernährungsweise zu bewerten, sei allerdings schwierig, stellt der Wissenschaftler heraus. Aber: „Es gibt kein Nahrungsmittel, das alle lebenswichtigen Nährstoffe in nennenswerter Menge enthält.“ Je mehr natürliche Nahrungsmittel weggelassen würden, desto höher sei das Risiko für einen Nährstoffmangel. Nur in der richtigen Kombination könnten Fisch und Gemüse als Grundernährung also ausreichen.

David Beckham mag vielleicht ein bisschen traurig sein, dass er seine Ehefrau nie in ein schönes Restaurant einladen kann. Die Gastronomen selbst sollte das allerdings erleichtern. „Für die meisten Restaurants bin ich wahrscheinlich der schlimmste Albtraum“, sinnierte Victoria Beckham im Podcast-Interview. „Ich mag es, wenn die Dinge sehr einfach zubereitet werden.“