Ghislaine Maxwell, 59, sitzt derzeit in Untersuchungshaft und wartet auf ihren Prozess. Die New Yorker Staatsanwaltschaft bereitet die Anklage gegen die ehemalige Freundin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vor. Und dabei kommen offenbar neue Erkenntnisse zu Tage: Die Behörde reichte jetzt eine überarbeitete Anklageschrift ein, die nun acht Anklagepunkte enthält. Demnach werfen die Staatsanwälte der Frau auch „Sexhandel mit einer Minderjährigen“ sowie die „Verschwörung zum Sexhandel“ vor, zudem wird in dem Dokument ein weiteres, nunmehr viertes Opfer aufgeführt und der Tatzeitraum erweitert.

Verzögerung des für Juli 2021 geplanten Prozessbeginns

Im Einzelnen bedeutet das: Bislang bezogen sich die Vorwürfe auf die Jahre 1994 bis 1997, nunmehr erstreckt sich der Zeitraum auf zehn Jahre, und zwar von 1994 bis 2004. Das vierte Opfer, das in der neuen Anklageschrift zitiert wird, war laut Staatsanwaltschaft erst 14 Jahre alt, als es von Maxwell und Epstein 2001 rekrutiert und in Palm Beach in Florida zu sexuellen Handlungen an Epstein gezwungen wurde. Zudem soll das Mädchen zwischen 2001 und 2004 zur Rekrutierung weiterer Mädchen gezwungen worden sein.

Gegen Maxwell waren im Juli vergangenen Jahres sechs Anklagepunkte erhoben worden, darunter Transport Minderjähriger für eine „kriminelle sexuelle Handlung“ sowie Meineid in zwei Fällen. Die Bundesanwaltschaft in Manhattan wirft ihr vor, minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, die von dem Investmentbanker dann sexuell missbraucht wurden. Teilweise soll Maxwell an dem Missbrauch auch selbst beteiligt gewesen sein. Der Fall zog weitere Kreise, auch das britische Königshaus geriet in den Fokus der Ermittlungen.

Maxwell war Anfang Juli 2020 im US-Ostküstenstaat New Hampshire festgenommen worden. Die neuen Anklagepunkte sind schwerwiegender als die bisherigen und könnten zu einer Verzögerung des für Juli 2021 geplanten Prozessbeginns führen. Bei einer Verurteilung droht ihr lebenslange Haft. Sie sitzt derzeit in New York in Untersuchungshaft. Wegen Fluchtgefahr wurde ihre Freilassung gegen Kaution wiederholt abgelehnt.

Sexueller Missbrauch und Anstiftung zur Prostitution

Maxwells Festnahme war eine spektakuläre Entwicklung im Fall Epstein. Der Multimillionär soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Der bestens vernetzte Investmentbanker wurde im Juli 2019 festgenommen und im August tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan gefunden. Nach Angaben des US-Justizministeriums nahm der 66-Jährige sich das Leben.

Epstein war bereits 2008 wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt und seitdem als Sexualverbrecher geführt worden. (mit AFP)