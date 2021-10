Berlin - Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Mila Kunis und Ashton Kutcher in einem Podcast zu hören. Im Gespräch ging es auch um Hygiene – und das Schauspielerpaar offenbarte ein paar Insider, die sich gewaschen hatten. Die im sowjetischen Czernowitz in der heutigen Ukraine geborene Kunis erzählte, sie habe als Kind kein warmes Wasser gehabt und also auch nicht oft geduscht. Bis heute wasche sie sich nicht täglich von Kopf bis Fuß mit Seife, sondern reinige nur den Intimbereich und ihre Brüste. Kutcher sprang seiner Frau zur Seite: „Ich wasche mir täglich die Achseln und den Schritt und sonst nichts.“

Die Reinigungsrituale des Hollywood-Traumpaares passten so gar nicht in die glamouröse, fast antiseptisch wirkende Welt der Stars. Zwar mögen Hautärzte der 38-Jährigen und ihrem fünf Jahre älteren Gatten zustimmen, aber in einer Branche, die auf und abseits von roten Teppichen noch immer die optische Perfektion anstrebt, wirkten die Bekenntnisse der beiden sympathisch erfrischend und ungewohnt offen.

Auch bei den gemeinsamen Kindern verfährt das Paar nach der Methode der gelebten Antiperfektion: Die sieben Jahre alte Wyatt Isabelle und ihr vierjähriger Bruder Dimitri seien als Säuglinge nie gebadet worden und auch heute kämen sie nur in die Wanne, wenn man Schmutz an ihnen sehe. „Ansonsten gibt es keinen Grund dafür“, sagte Kutcher im Podcast seines Kollegen Dax Shepard.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Darüber kann man nun wahrlich streiten, wie über Erziehungsfragen im Allgemeinen. Bei ihr habe es jedenfalls durchaus gewisse Ausfälle gegeben, wie Mila Kunis jetzt in der Reihe „Mom Confessions“ der Moderatorin Ellen DeGeneres verriet. In der Vorschule ihrer Tochter habe es ein anderes Kind gegeben, das ihre Tochter geschubst hätte. Als die kleine Wyatt Isabelle ihr davon erzählte, habe sie sie instinktiv gefragt: „Hast du zurückgeschubst?“ Ihre Tochter habe erschrocken verneint, worauf sie ihr empfahl: „Das nächste Mal schubst du zurück.“

Sie habe sich dann zu ihrem Mann umgedreht, der entsetzt gewesen sei und protestiert habe. Doch Kunis blieb dabei: Ihre Tochter solle für sich selbst einstehen und ein deutliches Nein entsprechend untermauern. Sie solle das andere Kind nicht von einer Schaukel oder Rutsche schubsen, aber sich dennoch zur Wehr setzen. Heute betrachte sie diese Empfehlung als Erziehungsfehler, so die Zweifachmutter.

Eine Einschätzung, der Familientherapeuten zustimmen dürften: Wer Aggression mit Aggression beantwortet, steigert die Gewalt. Kunis offenbart in diesem kleinen Interview immerhin, dass sie nicht nur Fehler macht, sondern diese auch eingestehen kann. In den Kommentarspalten hält sich das Entsetzen über ihren Erziehungsausfall bislang in Grenzen – viele User sind immer noch damit beschäftigt, dass das Paar nicht duscht.