Berlin - Als Tochter zweier Hollywood-Größen – ihre Mutter war Janet Leigh, ihr Vater Tony Curtis – wollte Jamie Lee Curtis mit der Schauspielerei gar nichts zu tun haben. Bis ihr mit 19 die Hauptrolle in John Carpenters Gruselschocker „Halloween – Die Nacht des Grauens“ angeboten wurde. Der machte die Debütantin zur Sensation. 43 Jahre später muss die mittlerweile 62-Jährige sich noch immer gegen den Mörder mit der Maske wehren: in „Halloween Kills“, der jetzt, passend zum bevorstehenden Gruselfest, in unseren Kinos läuft. Wir treffen Jamie Lee Curtis coronagemäß per Zoom, aber ihr Look haut einen trotzdem um: Sie trägt komplett Kürbisorange, ihre Haare sind raspelkurz und schneeweiß. Bevor es losgeht, tippt sie noch schnell etwas auf ihrem Handy ein.

Jamie Lee, Sie waren 19, als Sie zum ersten Mal in „Halloween“ dem Horror begegneten. Das ist 43 Jahre her. Wir erklären Sie sich die ewige Faszination, die diese Filme aufs Publikum ausüben? Warum ist Ihre Laurie eine generationsübergreifende Heldin?

Es funktioniert, weil es ganz schlicht um Gut und Böse geht. Ich glaube, dass dieses Spiel mit Gut und Böse die Grundbegriffe des Geschichtenerzählens bedient, eine Art archaische Mythologie: Eine junge Babysitterin in einer Kleinstadt im Mittleren Westen – das ist der Inbegriff einer freundlichen Normalität. Die erlebt dann die Kollision mit diesem menschenähnlichen bösen Wesen. Das ist ein fundamentaler, klassischer Kampf.

Imago Ein ikonischer Charakter: Jamie Lee Curtis als Laurie Strode im ersten „Halloween“-Film aus dem Jahr 1978

Ihre Laurie Strode muss nun ihre Tochter und Enkelin vor dem Killer Michael Myers beschützen. Besitzen Sie auch persönlich einen Beschützerinstinkt?

Ich habe zwei Kinder, und als Mutter ist man die erste Lehrerin seiner Kids. Ich habe meinen Kindern schon früh beigebracht, die Wahrheit zu sagen, Integrität zu haben und zu seinem Wort zu stehen. Wenn meine Kids danach leben, brauchen sie nicht noch mehr Schutz von mir.

Träume mit Serienkillern, so war mal zu lesen, können darauf hindeuten, dass man seinen eigenen Erfolg sabotiert. Haben Sie schon mal von Michael Myers geträumt?

Nein, noch nie, und offensichtlich ist das mit der Selbstsabotage bei mir kein Problem. Dass ich mit 62 Jahren noch so erfolgreich Filme machen darf, ist so viel mehr, als ich je zu träumen gewagt hätte. Für mich ist Michael Myers kein Monster, sondern ein Partner, dem ich viele erfolgreiche Jahre zu verdanken habe. Ich bin froh, dass ich ihn im echten Leben an meiner Seite habe und nicht in meinen Träumen.

Warum ist Michael Myers so ein Alptraumverursacher?

Ich glaube, dass dieser Maskenmann einem Angst einjagt, denn er ist ein Mensch, aber völlig unmenschlich. Man kann ihn weder verstehen noch durchschauen. Er spricht nicht, bewegt sich langsam, zeigt keine Emotionen – aber er ist kein Roboter. Niemand weiß, warum er tötet, und keiner kann ihn aufhalten. Ich weiß nicht, was sich in der Psyche von Regisseur John Carpenter und Drehbuchautorin Debra Hill versteckt, das ihnen ermöglichte, diese Horrorfigur einst zu erfinden. Aber sie sprechen damit Ängste an, die in jedem schlummern.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Allein die Maske löst sofortige Gänsehaut aus ...

Dazu gibt es eine irre Hintergrundgeschichte: Diese Gummi-Maske war aus einem ganz normalen Kostümladen – es ist eine billige „Star Trek“-Maske von William Shatner als Captain Kirk. Am Set 1978 kam jemand spontan darauf, dass dieser Horrortyp eine Latexmaske trägt, also wurde jemand zum nächsten Kostümshop geschickt. Da gab’s aber nur die besagte Shatner-Maske. Also wurde die schnell weiß übersprüht und die Haare wurden entfernt. Fertig. Aber der Grusel dieser Maske wirkt bis heute.

Haben Sie 1978 geahnt, dass dieser Film ein Phänomen wird, das Sie so lange begleitet?

Nein, null. Ich hatte ja kaum Erfahrung im Filmgeschäft. Auch der Rest der Crew war jung und voller Tatendrang, wir hatten wenig Zeit und noch weniger Geld. Lassen Sie es mich ganz drastisch sagen: Wir hatten alle keine Ahnung, was wir da eigentlich machten. Alles andere wäre eine Lüge. Aber wir waren voller Leidenschaft und wollten der Welt beweisen, was wir draufhaben. Der Film sollte unsere Eintrittskarte sein, um an große Projekte zu kommen. Dass er selbst ein Welterfolg wird, hat niemand gedacht.

Sie galten seitdem als „Scream Queen“ und Laurie Strode als Kämpferin mit einer sanften Seite. Was macht diese Rolle nach all den Jahren noch interessant für Sie?

Ihre Menschlichkeit. Laurie hat Dinge erlebt, die sie zu einem ganz besonderen Menschen gemacht haben. Wir alle kennen Traumata, haben Verluste erlebt, Konflikte ausgetragen und auch Momente großer Freude erlebt. Das Leben gibt uns Lektionen, damit wir daran wachsen können. Am Anfang ist Laurie nur eine junge, einsame Frau, die davon träumt, die große Liebe zu finden. Sie wird erst zur Kämpferin, weil sie ihren Mut, ihre Stärke und ihre Intelligenz unter Beweis stellen muss. Und sie hat keinen Psychologen, um alles zu verarbeiten.

AFP Zur Person Jamie Lee Curtis kam 1958 in Los Angeles zur Welt. Seit 1984 ist sie mit dem Schauspieler Christopher Guest verheiratet, das Paar hat zwei Kinder adoptiert. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie als Kellnerin in einer Folge von „Columbo“. In den Achtzigern konnte sich Curtis auch als Komödiantin und Charakterdarstellerin etablieren. Bekannt ist zum Beispiel ihr Auftritt in „Ein Fisch namens Wanda“ oder in „True Lies“ von James Cameron.

Sie haben viel Empathie für Ihre Figur ...

Ich kenne sie auch sehr genau: Sie wurde vom Universum ziemlich unsanft herumgewirbelt, ohne Hilfe und Halt. Sie hat ein Kind bekommen, ohne je zu erfahren, wie es ist, geliebt zu werden. Und sie hat sich entschieden alleine zu leben, weil sie wusste, dass sie eine Gefahr für andere sein würde, weil Michael Myers zurückkommen würde, um sie zu holen. Das ganze Leben dieses schüchternen Mädchens hat sich immer nur darum gedreht, zu überleben.

Vor wenigen Wochen wurden Sie auf dem Filmfestival Venedig mit einem Goldenen Löwen für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Welche Bedeutung hat so eine Trophäe für Sie?

Der Preis war eine riesige Überraschung, ich hätte nie damit gerechnet, dass mir so eine Ehre zuteil wird. In Amerika sind Horrorfilme nicht sehr angesehen, nicht umsonst nennt man sie dort „B-Movies“. Sie gehörten nicht zur ersten Klasse. Damit war ich auch immer nur die Königin der zweitklassigen Horrorfilme. Zu wissen, dass meine Arbeit in Venedig auf ganz andere Weise geschätzt wird, hat mich tief berührt.

Feiern Sie noch Halloween oder haben Sie davon fürs Leben genug?

Bei uns wurde Halloween immer gefeiert, schon wegen der Kinder. Ich kenne keine Mutter, die in ihrem Leben so viele Halloween-Kostüme gebastelt hat wie ich. Ich wurde ein Ass an der Nähmaschine. Mein Sohn liebte obskure Figuren aus Computerspielen, ich musste ihm immer passende Kostüme zu seinen Games schneidern.

Und nach der „Trick or treat“-Tour schauten sie zusammen Ihre Horrorstreifen an?

Das wäre ziemlich schräg. Meine Kinder sind meine Kinder, und ich bin für sie nur ihre Mom. Wir saßen nie andächtig um den Fernseher rum und schauten uns meine alten Filme an. Ihnen ist es egal, dass ich ab und an in Filmen mitspiele. Sie dürfen auch um Himmels willen etwas Besseres zu tun haben, als sich mit meinem Job zu beschäftigen.

Es wird einen letzten Teil geben, der die „Halloween“-Saga beendet. Sind Sie dabei?

I fucking hope so! Ich weiß, ich bin auf Zoom und sollte nicht fluchen, aber das muss auch mal drin sein. Doch, ich bin bereit für den nächsten Teil. Ich bin bereit.