Evan Rachel Wood, 34, hat ihre schweren Vorwürfe gegen Marilyn Manson erneuert und erweitert. In der Dokumentation „Phoenix Rising – Part 1: Don’t Fall“ enthüllt die Schauspielerin etliche Details über ihre Beziehung mit dem Musiker. Dabei geht es unter anderem um die Vergewaltigung bei einem Musikvideo-Dreh. Eine „simulierte Sexszene“ für das Video zur 2007 erschienenen Hitsingle „Heart-Shaped Glasses“ sei demnach in nicht abgesprochener Weise verlaufen, so Wood. „Sobald die Kameras liefen, fing er an, mich wirklich zu penetrieren.“