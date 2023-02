„Es war seltsam“: Kate Winslet beschreibt Sexszene mit Leonardo DiCaprio als unangenehm

An eine explizite Szene mit ihrem Schauspielkollegen denkt Kate Winslet nur ungern zurück. Das erzählte sie nun in einem Interview.

Die Autoscheibe ist beschlagen, kein Wunder, spielen sich im Inneren doch heiße Szenen ab. Plötzlich schlägt eine verschwitzte Hand an die und hinterlässt einen schön schmierigen Abdruck. Es ist Kate Winslets Hand, die hier in scheinbarem Lusttaumel gegens Fenster schläft; die berühmte Sexszene stammt aus „Titanic“, an Winslets Seite dreht und wendet sich der junge Leonardo DiCaprio.

So aufregend und angenehm waren die hautnahen Drehs mit DiCaprio allerdings nicht. Zumindest nicht alle, wie die Schauspielerin nun in einem Interview mit dem britischen Mirror anmerkte. Nach dem „Titanic“-Dreh mit der berühmten Sexszene hatten Winslet und DiCaprio 2008 noch einmal für „Zeiten des Aufruhrs“ vor der Kamera gestanden – und wieder sollten sich ihre beiden Filmfiguren äußerst nahe kommen.

Dieses Mal sei das äußerst unangenehm gewesen, so die 47-Jährige. An ihrem Drehpartner habe das allerdings eher weniger gelegen: Bei „Zeiten des Aufruhrs“ hatte Sam Mendes Regie geführt, mit dem Winslet zwischen 2003 und 2011, also auch während der entsprechenden Filmarbeiten verheiratet war. Es war also ihr Ehemann, der bei den expliziten Aufnahmen die Regieanweisungen gab.

Ließen sich von der schwierigen Situation nichts anmerken: Winslet und DiCaprio in „Zeiten des Aufruhrs“. imago

„Es war so: ,Okay, mein Mann ist da drüben‘“, erinnert sich Winslet nun im Mirror-Interview. „Das war ein bisschen seltsam.“ Ähnlich war es offenbar auch Sam Mendes gegangen; „es ist ziemlich bizarr, meiner Frau als Regisseur zu sagen, wie sie Liebe machen soll“, hatte der Regisseur schon 2008 in einem Interview gesagt. Ganz anders hat indes Leonardo DiCaprio die Situation wahrgenommen. „Sie war ein absoluter Vollprofi“, sagte der heute 48-Jährige mit Blick auf die Sexszenen damals.

Immerhin: Winslet und DiCaprio verstehen sich blendend. Seit sie sich 1997 bei den „Titanic“-Dreharbeiten kennengelernt haben, gelten die beiden Hollywoodstars als enge Freunde. „Es ist eher wie eine Bruder-Schwester-Sache“, hatte Winslet sogar einmal gesagt – was die gemeinsamen Bettszenen wiederum doch ein wenig befremdlich gemacht haben dürfte.

Für Kate Winslet haben sich die unangenehmen Dreharbeiten allerdings gelohnt: Für „Zeiten des Aufruhrs“ gewann sie 2009 den Golden Globe als beste Darstellerin in einer Hauptrolle. In ihrer Dankesrede sparte sie nicht an lobenden Worten für ihren Filmpartner. „Leo, ich bin froh, dass ich hier stehen kann und dir sagen kann, wie sehr ich dich liebe und wie sehr ich dich seit 13 Jahren liebe.“ Wie das wiederum ihr damaliger Mann Sam Mendes fand, ist nicht bekannt.