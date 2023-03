Finanzminister im Pferdestall: Einblicke ins Eheleben von Lindner und Lehfeldt

Für alle, die sich auch noch nie gefragt haben, wie das Eheleben im Hause Lindner-Lehfeldt eigentlich so aussieht, hat die Frau des Bundesfinanzministers nun trotzdem eine Antwort: Schön, liebevoll, harmonisch – so zumindest liest es sich in einem aktuellen Interview, das Franca Lehfeldt der Gala gegeben hat.

Seit Juli 2022 ist die Journalistin mit Christian Lindner verheiratet. Abgesehen von der aufsehenerregenden Hochzeit auf Sylt – wir erinnern uns: CDU-Chef Merz reiste damals mit einem Privatflugzeug an – war bisher nicht viel über das Privatleben des Paares bekannt. Nun gibt Lehfeldt ein paar scheue Einblicke.

Als passionierte Reiterin freue sie sich, ihre Leidenschaft nun mit ihrem Gatten teilen zu können: Demnach kann sich mittlerweile auch der Bundesfinanzminister für das Hobby erwärmen, nimmt sogar selbst Reitunterricht. Reiten sei „nicht nur Training, sondern auch gut für die Seele“, hatte er dazu der Bunten gesagt. Selbst das Fest der Feste haben die beiden offenbar teilweise bei ihren Huftieren verbracht.

„Wir waren beide Weihnachten im Stall. Und dann sagte er ganz salopp: ,Dann hole ich jetzt mal die Karre‘“, erzählte Lehfeldt jetzt im Gala-Interview. „Ich dachte, das wird ja was. Aber er hat es tipptopp gemacht.“ Dafür gab es lobende Anerkennung auch von den anderen Pferdemädchen: „Es waren viele Frauen im Stall, und es ging ein anerkennendes Raunen um“, so die 33-Jährige.

Die einen gehen ihren Leidenschaften nach, ich kümmere mich um den Haushalt. Christian Lindner

Auch der Politiker selbst hatte sich schon vor einigen Wochen zu seinem neuen Hobby bekannt: Anfang Januar veröffentlichte Lindner ein Bild auf Instagram, das ihn beim hemdsärmeligen Stallausmisten zeigt. „Es ist wie in der Politik: Die einen gehen ihren Leidenschaften nach, ich kümmere mich um den Haushalt“, schrieb der 44-Jährige dazu. Lehfeldt kommentierte, wohl mit Blick auf ihren Gaul: „Unfassbar frech. Fritzi dankt!“

Aktuell steht die Welt-Journalistin Lehfeldt vor allem mit ihrem neuen Buch – man kann es sich nicht ausdenken – „Alte weise Männer“ im Rampenlicht, das sie zusammen mit der Moderatorin Nena Brockhaus geschrieben hat. Ein denkwürdiger Auszug: „Gleichzeitig faszinieren uns die alten weisen Männer, weil sie aus einer Welt stammen, in der wir beide nur allzu gerne leben würden. Einer Welt ohne Gendersternchen, Twitter-Shitstorm und ohne belehrenden Zeigefinger.“

Eigenständigkeit sehe ich auch darin, mit meinem Namen für mich zu stehen.

Bei so viel Liebe für die guten alten Zeiten mag es fast verwundern, dass Lehfeldt nicht zu Lindner geworden ist – dass sie also auch nach der Hochzeit im Juli ihren eigenen Namen behalten hat. Aber: „Ich hänge sehr an meinem Namen, und da ich keine Brüder habe, möchte ich ihn gerne behalten. Hinzu kommt, dass mein Mann eine Marke ist und der Name für diese steht“ – so zitiert das Nachrichtenportal von T-Online die Journalistin. Eigenständigkeit sehe sie außerdem darin, „mit meinem Namen für mich zu stehen.“

Andere, unlängst veröffentlichte Details zur Lindner-Lehfeldt-Ehe haben mit dem Brautvater zu tun. Demnach warnte der Hamburger Kaufmann Claus-Holger Lehfeldt seine Tochter vor einer Ehe mit einem Politiker. „Du musst dir darüber bewusst sein, dass es Probleme für dich in deinem Beruf bringen könnte“, habe er ihr gesagt, wie die Journalistin vor einigen Tagen in einem Interview mit Radio Bremen berichtete. Eine Gefahr, mit der Franca Lehfeldt offenbar gut leben kann.

Lachen, essen, Sport treiben oder mal ‚Mensch ärgere Dich nicht‘ spielen. Christian Lindner

Bleibt eigentlich nur die obligatorische Boulevard-Frage nach dem Nachwuchs. Auch die steht bei dem Bundesfinanzminister und seiner Ehefrau im Raum. „Kinder können wir uns gut vorstellen. Aber hier gilt wie in der Politik das Prinzip: weniger ankündigen und mehr liefern“, hatte Lindner vor rund einem Monat der Bunten erzählt.

Sein stressiger Beruf dürfte dabei kein Hindernis sein; schon jetzt schafft der Politiker demnach ausreichend Raum für das Privatleben mit seiner Gattin. „Wir sehen uns in der Regel jeden Tag – wenn es irgendwie geht, komme ich nachts auch weite Strecken heim.“ Und wenn mal ein bisschen mehr Zeit übrig ist, verbringen die beiden ihre Tage – natürlich – auf der Insel Sylt, die Lindner als einen „Sehnsuchtsort“ des Paares beschreibt.

Eines Tages macht Christian Kinder und Küche, während ich den Finanzminister interviewe. Franca Lehfeldt

Traditionell feierten die beiden zum Beispiel Silvester auf dem idyllischen Nordsee-Eiland. „Schon seit einigen Jahren verbringen meine Frau und ich den Jahreswechsel mit Menschen, die uns lieb sind, auf Sylt“, auch das hatte Lindner der Bunten erzählt. „Man kann lachen, essen, Sport treiben oder mal ‚Monopoly‘ oder ‚Mensch ärgere Dich nicht‘ spielen.“

Klingt fast nach stinknormalem Liebesglück. Und trotzdem sinniert Franca Lehfeldt offenbar gelegentlich über ein Leben neben einem ganz normalen Mann mit einem ganz normalen Beruf nach. „Natürlich habe ich mich auch schon einmal gefragt, was wäre, wenn …“, hatte sie unlängst der Bunten gesagt. „Fakt ist, dass er gerade Minister ist und für diese Herausforderung in der Verantwortung steht.

Viel private Zeit bleibe zwar nicht, „umso mehr genießen wir sie und sprechen nicht über Politik oder Medien.“ Und sowieso: „Eines Tages wird sich die Situation ändern. Das ist der Lauf der Dinge. Dann macht Christian Kinder und Küche, während ich den Finanzminister interviewe“, so Lehfeldt. Na dann.