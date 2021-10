Berlin - J Balvin, 36, ein Reggaeton-Sänger aus Kolumbien, zählt schon seit geraumer Zeit zu den kommerziell erfolgreichsten Interpreten des Latin Pop. Er stand mit Jennifer Lopez auf der Bühne, arbeitete mit Musikern wie Pharrell Williams zusammen. Vor ein paar Wochen erschien die neue Single von J Balvin, der mit bürgerlichem Namen José Álvaro Osorio Balvín heißt. In „Perra“, zu deutsch „Hündin“, geht es bereits im Liedtext sehr explizit zur Sache.

Zeilen wie „Ich bin eine läufige Hündin/ Ich suche einen Hund, der kleben bleibt“, oder „Hey, du bist eine heiße Schlampe/ Ich habe dich auf alle Viere gestellt/ Du bist eine Schlampe, du bist keine Katze“ werden von einem Musikvideo flankiert, in dem Frauen wie Hunde an Leinen geführt oder angekettet werden, in Hundehütten sitzen und ihnen Leckerli in einem Napf hingestellt werden.

Nun kann man mit Verweis auf Rap-Videos argumentieren, wie schlecht Frauen generell in vielen dieser Clips wegkommen. Rappende Machos und strippende, mit dem Hintern wackelnde Frauen, das alles hat man tausendfach gesehen. Über Sexismus in der HipHop-Szene wird nicht erst seit gestern diskutiert. Auch der Reggaeton, eine Mischung aus Reggae, HipHop und Merengue, ist in diesem Zusammenhang nicht unumstritten. Die brisanten Texte sind für viele klar sexistisch bis frauenfeindlich.

Im Fall von J Balvin zieht die Empörung nun große Kreise bis hinein in die Politik. So nannte Marta Lucía Ramírez, die kolumbianische Vizepräsidentin, den Text des Liedes in einer Mitteilung „sexistisch, rassistisch und frauenfeindlich“, wie die Zeitung El Tiempo berichtet. In der Mitteilung heißt es außerdem, mit dem Song würden die Rechte von Frauen verletzt, indem man sie „mit einem Tier vergleicht, das beherrscht werden muss“. Die Politikerin lud den Musiker ein, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, die „verschiedene Verpflichtungen beinhalte, die Rechte von Frauen in der Musik zu fördern und Gewalt gegen sie zu verhindern“.

Ob sich der Sänger darauf einlässt, ist fraglich. Er selbst will sein Lied ganz anders verstanden wissen. Es handle davon, dass Frauen genauso wie Männer Aufreißer sein könnten. „Wenn du als Mann ein Player bist, kann eine Frau dich ‚beißen‘ – weil sie vielleicht genauso ist wie du“, hatte der 36-Jährige zur Veröffentlichung im September gesagt. Seine Musik sei „einfach sexy, und sie greift Frauen in keiner Weise an“.

Doch Kritik kommt nicht nur aus der Politik, auch im Netz wird J Balvin für sein Werk angegangen. „Dieses Lied muss uns als Gesellschaft in Frage stellen. Was bringen wir unseren Kindern bei. Welchen Wert messen wir den Frauen bei“, heißt es in den Kommentaren bei YouTube.