Berlin - Courteney Cox begann ihre Karriere früh: Das College verließ die US-Schauspielerin zugunsten einer Model-Karriere in New York. Bald zierte sie die Titelblätter kleinerer Magazine, wurde für Werbespots gebucht. Unbedingt sehenswert ist Cox’ erster Schritt ins größere Rampenlicht: Im Musikvideo zu „Dancing In The Dark“ singt Bruce Springsteen seinen berühmten Song bei einem Konzert und holt sich für seine Performance einen weiblichen Fan aus dem Publikum auf die Bühne.