Lange war es still geworden um das Liebesleben der TV-Moderatorin. Einem Bericht zufolge soll die 56-Jährige nun eine neue Partnerin haben.

Frisch verliebt: Diese Schriftstellerin ist die Neue von Anne Will

Moderatorin Anne Will

Moderatorin Anne Will

Anne Will ist offenbar wieder glücklich vergeben: Wie die Bild berichtet, hat die 56-jährige Moderatorin eine neue Partnerin. Dabei soll es sich um die Bestseller-Autorin Helene Hegemann handeln (30). Hegemann wurde durch ihren Erfolgsroman „Axolotl Roadkill“ bekannt.

Dem Bericht zufolge haben sich Will und Hegemann am Theater kennengelernt. Der Vater der Autorin ist Dramaturg. Das Paar soll bereits beim gemeinsamen Spazierengehen mit Hegemanns Hund und beim Joggen gesehen worden sein. Will und Hegemann haben die Berichterstattung bislang nicht bestätigt.

Anne Will war zuvor mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Professorin Miriam Meckel liiert. Im Jahr 2016 ging das Paar in Düsseldorf eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein. 2019 gaben Will und Meckel ihre Trennung bekannt.

Helene Hegemann www.imago-images.de

Helene Hegemann ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Regisseurin und Drehbuchautorin. Ihren größten Erfolg feierte sie mit ihrem Roman „Axolotl Roadkill“, der auch von der Kritik hoch gelobt wurde. Allerdings sah sich die Autorin auch mit Plagiatsvorwürfe konfrontiert. Sie soll von dem Berliner Autoren und Blogger Airen abgeschrieben haben. Im Nachhinein erwiesen sich einige Stellen in ihrem Buch als kopiert.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Anne Will die nach ihr benannte Talkshow im Ersten Ende des Jahres einstellen wird. Wie es für die 56-Jährige beruflich weitergeht, darüber schweigt die Moderatorin bislang.