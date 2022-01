Gal Gadot hat bereits drei Töchter: Alma, 10, Maya, 4, und Daniella, 8 Monate. Die israelische Schauspielerin, die ihre Karriere als Model begann und mit der Darstellung der Wonder Woman zum international gefragten Filmstar wurde, genießt ihr Doppelleben als Mutter und Hollywood-Star. „Ich habe jung angefangen. Ich war 25, als ich mit Alma schwanger war. Ich wollte immer eine junge Mutter sein“, sagte die 36-Jährige jetzt der amerikanischen InStyle, deren Februar-Cover Gadot ziert.

Drei Kinder bedeuteten viel Arbeit, aber: „Ich liebe es zu gebären. Ich würde es einmal die Woche machen, wenn ich könnte. Es ist so magisch.“ Sie nehme aber, so viel Fairness muss sein, immer eine Epiduralanästhesie, kurz PDA, „damit es nicht so schmerzhaft ist“. Doch der Moment, „in dem Sie das Gefühl haben, Leben zu erschaffen“, der sei einfach „unglaublich“. Mit einer nicht ganz unwesentlichen Facette des Kinderkriegens aber kann sich Gadot nicht so richtig anfreunden: „Die Schwangerschaften sind hart für mich – ich fühle mich krank und habe Migräne. Ich bin nicht in meinem Element.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gal Gadot (@gal_gadot) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Gadot, die 2004 zur Miss Israel gewählt wurde und im selben Jahr beim Miss-Universe-Wettbewerb antrat, lernte ihren Mann kennen, lange bevor sie bekannt wurde. Seit 2008 ist sie mit dem israelisch-niederländischen Geschäftsmann und Immobilienmogul Yaron Versano, 47, verheiratet. „Wir sind zusammen gewachsen. Ich weiß, dass er nicht bei mir ist, weil ich ein ‚Filmstar‘ bin. Er ist bei mir, weil er mich liebt. Ich bin sehr dankbar, dass ich ihn mit 20 kennengelernt habe“, sagte Gadot in dem Gespräch, in dem es auch um ihre Zeit beim israelischen Militär ging, wo sie zwei Jahre lang diente. In Israel gelten für Frauen zwei Jahre und für Männer 30 Monate Wehrpflicht.

„Jeder, den ich kenne, ging zur Armee – meine Eltern, meine Großeltern, meine Freunde. Es liegt sozusagen in der DNA des Israelis. Es ist obligatorisch“, so die Schauspielerin, die während der Armeezeit ein Kampftraining absolvierte, das Selbstverteidigungssystem Krav Maga lernte, Liegestütze und Klimmzüge machte und mit Sandsäcken am Strand lief. „Ich kämpfte nicht auf einem Feld, ich war nur ein Fitnesstrainer, der Trainingsprogramme für Leute in der Armee vorbereitete.“

Gadot, die ihre Filme mittlerweile auch selbst produziert, gab zu, dass ihr das Vereinbaren von Beruf und Familie nicht leicht falle. „Das ist das Schlimme, was ich tue: das Jonglieren zwischen meinem Familienleben und meiner Schauspielkarriere“. Einmal habe sie in London gedreht und sei nicht rechtzeitig weggekommen zur Schulaufführung ihrer Tochter Alma. „Ich sprach danach mit ihr und fragte, wie es war. Sie weinte und fragte mich, warum ich nicht da war.“