Einen Monat hat er gedauert, dieser mit Spannung erwartete Prozess in den USA, der für die Opfer des verstorbenen Multi-Millionärs Jeffrey Epstein so etwas wie die letzte Chance auf Gerechtigkeit bot. Vor Gericht stand die Geschäftsfrau und Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell, 60, und im Laufe des Prozesses mangelte es nicht an schmutzigen Berichten über die sexuelle Ausbeutung von Mädchen.

Am Mittwoch (Ortszeit) wurde Maxwell nun verurteilt, weil sie die Mädchen so weit gebracht hatte, dass sie von Epstein sexuell missbraucht werden konnten. Vier Frauen sagten vor Gericht aus, wie sie in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren als Teenager in Epsteins palastartigen Häusern in Florida, New York und New Mexico zur Verfügung stehen mussten. Die 60-Jährige war in sechs Punkten angeklagt, unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. In fünf dieser Anklagepunkte wurde sie schuldig gesprochen.

Die Geschworenen berieten fünf volle Tage, das Strafmaß wird Richterin Alison Nathan zu einem späteren Zeitpunkt festsetzen. Da die maximalen Haftstrafen für jeden Anklagepunkt zwischen fünf und 40 Jahren Gefängnis liegen, droht Maxwell lebenslange Haft. Frauen hatten zuvor bereits jahrelang vor Zivilgerichten gekämpft, um die 60-Jährige für ihre Rolle bei der Rekrutierung der Opfer zur Verantwortung zu ziehen.

Die Verlesung des Urteils nahm Maxwell hinter ihrer schwarzen Maske weitgehend stoisch entgegen. Als die Geschworenen den Saal verließen, faltete sie die Hände und blickte zu ihren Geschwistern, die an jedem Prozesstag anwesend waren. Ghislaine Maxwell stammt aus einer bekannten Familie, sie ist die Tochter des Verlegers Robert Maxwell und wuchs in der Nähe von Oxford als neuntes Kind ihrer Eltern auf.

Imago Sie waren an jedem Prozesstag dabei: Ghislaine Maxwells Geschwister Kevin und Christine Maxwell.

Nach dem Tod ihres Vaters und dem Zusammenbruch dessen Medienimperiums ging Maxwell nach New York, wo sie den Investmentbanker Epstein kennenlernte und in die High Society einstieg. Maxwell wurde Epsteins Geschäftspartnerin, er bezeichnete sie als seine beste Freundin. Im Zuge der Anschuldigungen gegen Epstein, einen Kindesmissbrauchsring gegründet zu haben, wurden ihr die Duldung und Unterstützung der Machenschaften vorgeworfen. Sie habe als Epsteins Zuhälterin gewirkt, die Mädchen für ihn ausgesucht und sie für den Geschlechtsverkehr trainiert.

Ghislaine Maxwell kann sich nun nicht mehr als Unwissende inszenieren

Der Schuldspruch gegen Maxwell dürfte nun noch weitere Kreise ziehen. Sie und Epstein kannten etliche Prominente, waren in den feinsten Kreisen bestens vernetzt. Zu Epsteins einflussreichen Freunden zählte auch Queen-Sohn Prinz Andrew, 61. Dessen Anwälte bereiten sich gerade darauf vor, vor das selbe Gericht in Manhattan zu gehen, um ihren Mandanten gegen eine Schadensersatzklage von einem der Epstein-Opfer zu verteidigen. Andrew wird von Virginia Giuffre verklagt, die behauptet, er habe sie in der Villa von Jeffrey Epstein in Manhattan und an anderen Orten sexuell missbraucht. Zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht volljährig. Andrew streitet sexuelle Kontakte zu Giuffre ab. Dem Herzog von York droht in den USA zwar keine strafrechtliche Verfolgung, seine Anwälte dürften den Prozess gegen Maxwell dennoch genau verfolgt haben.

Zwar gab es im Prozess keine Anzeichen dafür, dass Andrew jemals in Fehlverhalten verwickelt war. Doch Andrew kannte Maxwell gut, während eines BBC-Interviews 2019 sagte der Royal, dass seine Beziehung zu Epstein ein Produkt seiner langjährigen Freundschaft mit Ghislaine Maxwell gewesen sei. Einer Frau also, die sich nach dem Schuldspruch nun nicht mehr als unwissende Helferin für Epstein präsentieren kann, sondern als zentrales Element seiner Machenschaften angesehen werden muss.

Wäre Ghislaine Maxwell freigesprochen worden, hätte dies auch Virginia Giuffres Glaubwürdigkeit untergraben können. Diese Gefahr besteht nun nicht mehr. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass Maxwell doch noch belastende Details auspackt, um ihre Strafe zu mildern.