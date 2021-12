Berlin - Dieser echte Zickenkrieg musste sein, er passt nur zu gut in das Bild von den dauernervösen, überkreischigen und emotional hochtourigen Freundinnen aus „Sex and the City“ – der langjährigen Erfolgsserie über vier New Yorker Frauen, die sich in schönster Klatsch- und Tratschseligkeit über Männer, Schuhe und Gedöns auslassen. Ab Donnerstag ist nun endlich das Spin-off „And Just Like That…“ im Bezahlfernsehen (Sky) zu sehen. Und eine der Hauptdarstellerinnen ist nicht mehr dabei: Kim Cattrall alias Samantha Jones. Denn sie und Sarah Jessica Parker, die als Carrie Bradshaw in der Neuauflage wieder im Mittelpunkt stehen wird, sind seit langem in innigster Feindschaft einander zugewandt.

Sarah Jessica Parker: „Das bricht mir das Herz“

imago/Kristin Callahan Kim Cattrall: „Du bist nicht meine Freundin.“

Der Streit hatte 2017 seinen Anfang mit einen Interview genommen, in dem Cattrall deutlich gegen Parker und den anderen Frauen-Cast ausholte: „Wir waren nie Freundinnen, sondern nur Kolleginnen. Es war besser, dass wir unsere beruflichen und privaten Beziehungen klar getrennt haben.“ Als Parker darauf angesprochen wurde, gab sie sich fassungslos: „Das bricht mir das Herz. Ich habe ganz andere Erinnerungen an unsere gemeinsamen Zeiten am Set. Es gab nie und es gibt keinen Zickenkrieg. Ich habe noch nie ein einziges unfreundliches oder böses Wort über sie verloren und habe sie stets unterstützt.“ Alle begehren, unschuldig zu sein.

Entgegen aller Beteuerungen herrscht nun aber genau das: Zickenkrieg. Cattrall feuert unverdrossen ihre gehässigen, verbitterten Salven gen Parker ab: „Dass du ständig versuchst, mit mir Kontakt aufzunehmen, ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie grausam du warst und es auch noch bist. Lass mich eines sehr deutlich machen: Du bist nicht meine Freundin.“ Da sah sich sogar der einzige Mann von Bedeutung in der Serie, nämlich Mr. Big alias Chris Noth, zum Eingreifen genötigt und stellte jetzt im Guardian klar: „Ich bin sehr eng mit Sarah Jessica, und Kim Cattralls Beschreibung von ihr stimmt nicht einmal annähernd.“

Warner Halten auch im echten Leben zusammen: Carrie und ihr Serienehemann Mr. Big alias Sarah Jessica Parker und Chris Noth.

Mr. Big schlägt sich auf die Seite seiner Serienehefrau und will offenbar seine Ruhe haben. Die er dann aber hoffentlich nicht finden wird: Denn das ganze dauerdramatöse Drumherum gehört einfach dazu. Wohlan, 17 Jahre nach dem Serienende gibt es nun die Fortsetzung, alle sind älter, niemand ist weiser geworden. Das Leben ist: Männer, Sex und Schuhe. Oder auch: Klatsch, Tratsch und Knatsch. So klinge die heilige Dreieinfalt dieses grenzhysterischen und dabei doch hyperangepassten, da über alle Maßen konsumversessenen Wellness-Feminismus. Ein Sound, den doch wohl niemand nicht vermisst haben wird.