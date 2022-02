Berlin - Wer die Auftaktfolge zur neuen, immerhin bereits 17. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ gesehen hat, der musste sich vielleicht das eine oder andere Mal die Augen reiben. Kandidatinnen, die in Zweierkonstellationen mit dem Auto vorgefahren werden und über den roten Teppich zu einer ersten Vorstellungsrunde flanieren – ist das noch GNTM oder schon „Der Bachelor“? Stünde am Ende des Teppichs nicht die gestrenge Modelmama Heidi Klum, man könnte glatt ins Grübeln kommen.

Die größte Herausforderung für Heidi Klum: nicht mehr „Meedchen“ sagen

Dabei soll es doch eigentlich gar nicht zu trashig geraten, auch wenn diesbezügliche Effekte natürlich gern mitgenommen werden. Schon seit Jahren finden Topmodel-Kandidatinnen Anschlussverwendung in Formaten wie dem Dschungelcamp. Geht es nach Heidi Klum, müssten jetzt aber doch bitte alle über Diversity sprechen – das Schlagwort, das sich die 48-Jährige schon seit ein paar Staffeln auf die Fahnen schreibt, um es in der aktuellen Ausgabe zu neuen Höhen zu treiben. „Alle reden davon, dass sie mehr Diversity möchten. Aber ich, ich bring’s an den Start“, verkündet Klum vollmundig und betont, dass viele bekannte Designer für ihre Show abgesagt hätten, weil auch ältere und kurvigere Frauen teilnehmen. Welche Designer das waren, verrät sie nicht.

ProSieben/Richard Hübner Staffelstart in Athen: Zum Auftakt urteilt Heidi Klum mit Kylie Minogue an ihrer Seite.

Stattdessen wird eilfertig durchdekliniert, welche Vielfalt im neuen GNTM-Cast steckt: Die Kandidatinnen haben Konfektionsgrößen von 30 bis 54, die kleinste Teilnehmerin misst 1,54 Meter, die größte 1,95 Meter, die Altersspanne liegt zwischen 18 und 68 Jahren. Vielfältige Migrationshintergründe sind ohnehin vertreten. Für die Moderatorin ist indes die größte Herausforderung, ihre Kandidatinnen nicht mehr „Meedchen“ zu nennen. In der Auftaktfolge gelingt ihr oft nicht mal das: „Ich muss sagen, es ist echt schwierig für mich, die nicht Mädchen zu nennen. Dabei habe ich es mir so vorgenommen, immer Models zu sagen. Aber das ist echt Routine im Kopf“, erklärt sie hinterher und konterkariert damit die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens.

Routine ist allerdings ein gutes Stichwort: Für viele Teilnehmerinnen ist Heidi Klum neben Angela Merkel die größte Konstante in ihrem Leben. Eingefleischte Zuschauer wissen, dass das GNTM-Format längst von der Modelsuche abgekoppelt funktioniert. Es geht schon seit Jahren nicht mehr darum, am Ende ein international oder wenigstens national erfolgversprechendes Topmodel zu finden.

Wer einschaltet, wird allerdings weiterhin die Feministin in sich beerdigen müssen. Zwar kann man den Versuch unternehmen, ironisch zu twittern, aber damit stellt man sich am Ende genauso in den Dienst der Macher wie alle anderen. Hauptsache die Quote stimmt! Und das tut sie: Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag der Marktanteil der Auftaktfolge bei stolzen 20,4 Prozent. Es ist der beste Start seit 13 Jahren, sagt ProSieben.

Die Strategie der findigen Geschäftsfrau Klum geht auf. Niemand kann ihr vorwerfen, sie gehe nicht mit der Zeit oder verharre in alten Strukturen. Der diverse Cast liefert ein willkommenes Feelgood-Feigenblatt, hinter dem der Zuschauer immer noch trefflich ablästern kann, hinter dem noch immer über das Aussehen anderer geurteilt wird. Wäre man perfide, könnte man sagen, dass genau das beabsichtigt ist. Man erweitert die Palette und schafft noch mehr Tratschpotenzial. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.