Pamela Anderson: Nur diesen einen Mann liebte der „Baywatch“-Star wirklich

Kid Rock, Tommy Lee, Marcus Schenkenberg oder doch ihr Leibwächter Dan Hayhurst? In ihren Memoiren verrät Pamela Anderson, in wen sie wirklich verliebt war.

Im Leben von Pamela Anderson gab es so einige Männer. Eine Zeit lang war der „Baywatch“-Star mit Bret Michaels, dem Sänger der Glam-Metal-Band Poison zusammen und bescherte der zu diesem Zeitpunkt schon von schwindendem Erfolg geplagten US-Band eine Reihe von Artikeln in der Boulevardpresse.

Nichts jedoch gegen die Aufmerksamkeit, die das blonde Sexsymbol der Neunziger mit seiner nächsten Beziehung generierte. Andersons im Februar 1995 geschlossene Ehe mit Tommy Lee, dem Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Mötley Crüe, elektrisierte die Regenbogenpresse. Das Paar lieferte reichlich skandalösen Stoff für Geschichten.

Pamela Anderson und Tommy Lee: Ein privates Sex-Tape wird öffentlich

Vor allem ein privat gedrehtes Amateur-Porno-Video der beiden, das sie 1995 während eines Urlaubs auf einem Hausboot aufgenommen hatten, erregte die Öffentlichkeit. Pamela Anderson und Tommy Lee hatten das Band in einem Tresor im Kellerboden des heimischen Tonstudios eingelassen und mit einem Teppich bedeckt. Das Versteck erwies sich allerdings als suboptimal: Als das Paar in London weilte, hoben Handwerker in ihrem Haus das publicityträchtige Videomaterial, das alsbald seinen Weg fand ins damals noch neue Medium Internet.

Das Skandal-Paar der Neunziger: US-Schauspielerin Pamela Anderson und ihr Ex-Mann Tommy Lee AFP/Pascal Guyot

Eine Kopie kam zudem in hoher Auflage in den Handel, auch wenn das Paar juristisch dagegen vorging. Die befassten Gerichte sahen in dem Musiker und der Schauspielerin berühmte Persönlichkeiten von öffentlichem Interesse und damit die Verbreitung eines solchen Videofilms als legitim an.

Auch sonst ging es in der nur drei Jahre dauernden Ehe gelinde gesagt robust zu. Tommy Lee musste 1998 für vier Monate ins Gefängnis, weil Anderson ihn wegen Körperverletzung angezeigt hatte.

Dennoch kommt der inzwischen 60 Jahre alte Schlagzeuger in den Memoiren seiner Ex-Frau erstaunlich gut weg. Zumindest im Rückblick: Anderson sagt in dem Buch namens „Love, Pamela“, aus dem das Magazin People vorab zitiert, die Beziehung zu Tommy Lee sei möglicherweise „das einzige Mal gewesen, dass ich jemals wirklich verliebt war“.

Zärtliche Momente und zwei gemeinsame Söhne

Die heute 55-Jährige schreibt über zärtliche und turbulente Momente und ihre Liebe zu den gemeinsamen Söhnen Brandon, 26, und Dylan, 25. Sowohl das Buch als auch eine neue Netflix-Dokumentation über Anderson, deren Karriere mit einem Auftritt in der US-Comedy-Serie „Hör mal, wer da hämmert“ begann, erscheinen am 31. Januar.

Auch zum Sex-Tape äußert sich Anderson im Buch. Sie habe das Video nie gesehen. Aber: „Es hat Leben ruiniert, angefangen bei unserer Beziehung – und es ist unverzeihlich, dass Menschen bis heute glauben, sie könnten von solch einer schrecklichen Erfahrung profitieren, ganz zu schweigen von einem Verbrechen“, schreibt Anderson.

Die Scheidung von Tommy Lee sei der „härteste, tiefste und schwierigste Punkt meines Lebens“ gewesen, sie sei am Boden zerstört gewesen. Mittlerweile hörten sie beide hin und wieder voneinander: „Tommy ist der Vater meiner Kinder und ich bin ihm für immer dankbar.“

Weniger Eindruck haben da wohl alle nachfolgenden Beziehungen der Schauspielerin hinterlassen, die heute mit fünf Hunden im Haus ihrer Großeltern auf Vancouver Island lebt. Zwischen 2000 und 2001 war Anderson mit dem schwedischen Topmodel Marcus Schenkenberg liiert. 2006 heiratete sie den Musiker Kid Rock, im Jahr darauf dann den Produzenten Rick Salomon. Ihr vierter Ehemann war der Filmproduzent Jon Peters, der fünfte dann Andersons Leibwächter Dan Hayhurst. Diese Ehe wurde im vergangenen Jahr nach nur 13 Monaten geschieden.