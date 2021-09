Berlin - Das „Dancing Stars“-Format aus dem österreichischen Fernsehen dürfte auch vielen deutschen TV-Zuschauern bekannt vorkommen. Die Tanzshow des Senders ORF, die seit 2005 ausgestrahlt wird, ist eine in Lizenz hergestellte Version der BBC-Show „Strictly Come Dancing“, die hierzulande als „Let’s Dance“ bei RTL läuft.

Für die aktuell laufende Staffel mit zehn Walzer, Samba und Slowfox schwofenden Promi-Paaren hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs sich selbst ein grünes Antlitz auferlegt. In der Alpenrepublik gibt es seit 2017 die Möglichkeit, nachhaltig hergestellte Film- und TV-Produktionen mit einem staatlichen Gütezeichen zertifizieren zu lassen, dem „Österreichischen Umweltzeichen für Green Producing in Film und Fernsehen UZ 76“, das vom Klimaschutzministerium vergeben wird.

Dahinter stehe der „ressourcenschonende Umgang und das Bestreben, den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten“, heißt es in einer Mitteilung des ORF. Auch bei „Dancing Stars“ würden Nachhaltigkeit und ökologische Produktion großgeschrieben, die aktuelle Staffel der Show würde nach den entsprechenden Standards grün produziert. Das heiße zum Beispiel, dass notwendige Fahrten „wann immer möglich auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlagert oder mit einem E-Auto oder E-Vespa zurückgelegt“ werden, die Studiobeleuchtung zu mehr als 80 Prozent mit stromsparenden LEDs bestückt ist, Kostüme und Kleider ausgeliehen und wiederholt getragen werden. Außerdem kommen demnach rund um die Produktion keine Einwegbecher, Einweg-Geschirr oder Kaffeekapseln zum Einsatz.

Parkett frei für die "Dancing Stars"! Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser begrüßen um 20.15hr live in #ORF1 zur 14. Runde der Erfolgsshow. Dann zeigen die neuen Tanzpaare ihr Können bei ihrem ersten Solotanz.https://t.co/KIqllGZEjc — ORF (@ORF) September 24, 2021

Im Zusammenhang mit einer als „Green Event“ ausgegebenen Show merken mehrere österreichische Medien an, dass die Moderatorin der Show, Mirjam Weichselbraun, jede Woche mit dem Flugzeug extra aus London an- und abreise. Das stinke dann aber doch, schreibt die Kronenzeitung. Der ORF erwiderte auf Anfrage, die Zertifizierung von „Dancing Stars“ sei nach umfassender und unabhängiger Prüfung erfolgt, die auch Flugreisen bewertete. Laut Richtlinie sind Flüge ab 500 Kilometer Entfernung erlaubt. „Die notwendigen Flüge London–Wien–London sind somit für die Dauer der Produktion unter Berücksichtigung maßgeblicher Kompensationsleistungen möglich.“ Bei den Reisekosten von Mirjam Weichselbraun werde, wie bei der Produktion, „selbstverständlich auf hohe Kosteneffizienz geachtet“, hieß es weiter. Die kürzeste Entfernung zwischen Wien und London beträgt 1235 Kilometer Luftlinie.

Die 40-jährige Weichselbraun ist Österreicherin, sie lebt aber mit ihrem Mann, dem Musikmanager Ben Mawson, und ihren zwei Töchtern in London. Weichselbraun, die auch aus vielen deutschen TV-Sendungen bekannt ist, moderiert die Tanzshow bereits seit der ersten Staffel mit – diesmal an der Seite von Norbert Oberhauser. Während der Pandemie kam es im vergangenen Jahr zu Wechseln in der Moderation. Weichselbraun gab wegen der Corona-Beschränkungen, aufgrund derer es ihr nicht möglich sei, für die Show von London nach Wien zu pendeln, ihren Ausstieg aus der 13. Staffel bekannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mirjam Weichselbraun (@mirjam.weichselbraun_official)

Dass sie nun wieder dabei ist, dürfte ihre Fans freuen. Auf Twitter regt sich aber auch Kritik: „Na super! Kann den Schaaß ned wer moderieren, der ums Eck vom Küniglberg wohnt“, frotzelte ein Nutzer. Der Küniglberg ist eine Anhöhe im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing und wird häufig als Synonym für den ORF verwendet, da sich dort das ORF-Zentrum Küniglberg befindet.