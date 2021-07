Gwen Stefani, 51, hat ihren langjährigen Partner, Country-Musiker Blake Shelton, 45, geheiratet und lässt uns per Instagram auch gleich noch an der Hochzeit teilhaben. Dort postete die frühere No-Doubt-Sängerin jetzt ein paar Bilder von der Feier vom Wochenende: „3. Juli 2021. Träume werden wahr!!! ❤️🙏🏻 @blakeshelton Ich liebe dich.“ Auf einem der Fotos steht das Paar neben einer beeindruckend großen, mehrstöckigen weißen Torte, auf einem anderen fahren beide in einem Golfcart davon.

Innige Liebeslieder: „You Make It Feel Like Christmas“

Shelton zeigt sich dabei bodenständig, farblich aber riskant mit blauer Jeans zu einem weißen Hemd mit schwarzer Weste. Stefani dagegen trägt weiße Cowboystiefel und ein weißes Kleid mit luftigem Tüllrock, das von der Star-Designerin Vera Wang angefertigt wurde. Wie die New York Post berichtet, fand die Hochzeit auf Sheltons Anwesen in Tishomingo, Oklahoma statt. Die beiden Musiker lernten sich als Coaches bei der Castingshow „The Voice“ kennen und sind seit 2015 ein Paar.

Seitdem haben sie gemeinsam einige sehr verliebte Songs aufgenommen, darunter „Nobody But You“, „Happy Anywhere“ und „You Make It Feel Like Christmas“. Im Oktober 2020 gab das Paar seine Verlobung bekannt. Aus einer früheren Ehe mit dem Rockmusiker Gavin Rossdale hat Stefani drei Söhne. Shelton war zuvor zweimal verheiratet, bis 2015 mit der Country-Sängerin Miranda Lambert.