Gegensätze ziehen sich an: Eine sehr liebevolle Beziehung pflegt der Designer laut Bild-Zeitung zu dem 26-jährigen Politiker Marc-Eric Lehmann, der rein äußerlich nicht weiter entfernt sein könnte von dem Designer Harald Glööckler, der für seine flamboyante Erscheinung bekannt ist.

„Mein Beziehungsstatus lautet Single“

Seit fast anderthalb Jahren lebt Glööckler (58) getrennt von seinem Mann Dieter Schroth (74). Ende Februar wurde die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft beantragt.

Nun wurden Fotos öffentlich, die Glööckler und den Politiker in inniger Umarmung in Berlin zeigen. Der Bild-Zeitung gegenüber hielt sich der allzeit höfliche Modemacher halb bedeckt: Er sei ein großer Romantiker und flirte für sein Leben gern. „Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben“, so Glööckler. Gegenüber den Stuttgarter Nachrichten indes betonte Glööckler seinen Status als nicht verpartnert: „Mein Beziehungsstatus lautet Single.“



Marc-Eric Lehmann ist Ortsvorsitzender der CDU Frohnau und Mitglied im Vorstand Berliner CSD e.V.