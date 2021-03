London - Nach dem skandalträchtigen Interview von Prinz Harry, 36, und Herzogin Meghan, 39, haben sich führende Royals einem Bericht der BBC zufolge zu einer Krisensitzung getroffen. Bei Königin Elizabeth II., Prinz Charles und Prinz William soll demnach eine Stimmung aus „persönlichem Schock und Traurigkeit“ darüber herrschen, dass die Sussexes tatsächlich „eine Atombombe in der Familie zündeten“. Um im Bild zu bleiben: Die Royal Soap, die hier seit etlichen Wochen zur Aufführung kommt, befindet sich mittlerweile in einem postapokalyptischen Zustand. Das Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey fand weltweite Beachtung, darin erhoben Harry und Meghan schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie, nicht zuletzt den, rassistisch zu sein.

Konkret hatte Meghan gesagt: Als sie mit Sohn Archie schwanger gewesen sei, habe es in der engeren Familie Bedenken gegeben, „wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird“. Dazu musste sich der Buckingham-Palast äußern, und er hat es am Dienstagabend getan: „Die ganze Familie ist traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan gewesen sind“, hieß es in der Mitteilung. Obwohl die Erinnerung teilweise anders sei, würden die Vorwürfe „sehr ernst“ genommen und von der Familie „privat“ aufgearbeitet. Und dann noch, geradezu beschwörend, wie schon einmal beim Megxit vor einem Jahr: „Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Familienmitglieder sein.“

Ob das reicht? Die abermalige Beschwörung der Familie? Rassismus ist das eigentliche, allemal explosive Thema hier. Es zieht unaufhaltsam seine Kreise. Laut Winfrey habe Harry ihr im Anschluss an das Interview erklärt, dass sich der Vorwurf weder auf die Queen noch ihren Mann Prinz Philip bezog. Das wiederum rückte Harrys Vater, Prinz Charles, in den Fokus, über den sich der Prinz „tief enttäuscht“ geäußert hatte. Und so gehen die Spekulationen munter weiter. Der Buckingham-Palast befindet in einer veritablen Zwickmühle, wie die Times trocken anmerkt: „Das Problem für die königliche Familie ist, dass es wenig gibt, was sie als Erklärung oder Abschwächung sagen könnte, ohne dabei das Risiko einzugehen, die Situation noch schlimmer zu machen.“

Boris Johnson und Joe Biden: Der Skandal und die große Politik

Tatsächlich ist der Vorwurf des Rassismus viel zu massiv, als dass ihn der Palast nur „privat“ aufarbeiten könnte. Solange er keine klaren Antworten gibt, wird nicht nur der aggressive Boulevard die Geschichte am Laufen halten und weiterhin versuchen herauszufinden, wer was zu wem gesagt hat. Die Situation ist längst außer Kontrolle geraten und möglicherweise auch nicht mehr zu retten. Weshalb es wohl besser wäre, wenn sich die Kerntruppe der britischen Royals nicht auch noch in detaillierte Widerlegungen verstrickte, sondern stattdessen endlich damit anfinge, ihr Engagement für Diversität durch Worte und Taten zu demonstrieren. Also kurz: ihren Laden zu modernisieren.

Der Anpassungsdruck ist nämlich groß. Mittlerweile zieht der Skandal auch in der Politik seine Kreise. Selbst Premierminister Boris Johnson sah sich zu der Erklärung genötigt, dass es „in der britischen Gesellschaft keinen Platz für Rassismus gibt“. US-Präsident Joe Biden ließ über seine Sprecherin ausrichten, er würde jeden dafür loben, dass er den Mut habe, über psychische Gesundheit zu sprechen. Jen Psaki beschrieb Harry und Meghan als „Privatpersonen“, die „ihre eigene Geschichte in ihren eigenen Kämpfen erzählten“. Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton unterstützte Meghan ebenfalls und sagte: „Diese junge Frau wollte ihren Kopf nicht senken. Wissen Sie, es ist 2021.“

Anti-Royalisten wittern Morgenluft: Weg mit dem Königreich

Und schon melden sich auch die Anti-Royalisten zu Wort. Der ehemalige australische Premierminister Malcom Turnbull sah sich durch das Interview in seiner Forderung nach einem Ende der Monarchie in seinem Land bestärkt. Wenn die Queen einmal nicht mehr auf dem Thron sitzen werde, müsse man darüber nachdenken, ob der König oder die Königin Großbritanniens automatisch das Staatsoberhaupt Australiens sein solle, sagte er dem Fernsehsender ABC TV. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sind die Briten gespalten darüber, auf wessen Seite sie sich schlagen sollen, auf die Seite der Sussexes oder des Palastes. Allerdings bekundete mehr als ein Drittel von ihnen, kein Interesse an dem Thema zu haben.

Foto: AFP/Ben Stansall Der Boulevard schäumt: hier der Daily Mirror.

Das Thema verdrießt die Menschen zunehmend Die Boulevardpresse, der Harry und Meghan seit jeher in tiefer Abneigung verbunden sind und die auch bei Winfrey noch einmal heftig angegriffen wurde, tut ein Übriges: Sie wütete in den schrillsten Tönen. „Schlimmste königliche Krise in 85 Jahren“, titelte der Daily Mirror, und die Daily Mail fragte in großen Buchstaben: „Was haben sie nur getan?“. Die Zeitung füllte 25 Seiten mit einem „Royalen Krisen-Special“. Zeit für eine Revanche: Erst kürzlich hatte Meghan einen Rechtsstreit mit der Mail on Sunday gewonnen. Dabei ging es um die Veröffentlichung privater Briefe der Herzogin an ihren Vater Thomas Markle, die er in dem Boulevardblatt veröffentlichen ließ.

Ein Skandal für alle: Auch Meghan Vater mischt wieder mit

Kaum überraschend, dass er sich nun auch wieder zu Wort meldete. Markle stellte sich auf die Seite des Palasts: „Ich habe großen Respekt für die Royals, und ich denke überhaupt nicht, dass die britische Königsfamilie rassistisch ist“, sagte er dem britischen Sender ITV am Dienstagmorgen. „Ich vermute und hoffe, dass es nur eine dumme Frage von jemandem war“, so der Markle weiter. „Es könnte einfach so sein, dass jemand einfach eine blöde Frage gestellt hat, statt ein totaler Rassist zu sein.“ Das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater ist nach der Veröffentlichung der Briefe zerrüttet, er äußert sich immer wieder mit Vorwürfen gegen seine Tochter.

Und so liefern Harry und Meghan nach allen erdenklichen Seiten reichlich Anlässe, einen Skandal für ihren eigenen Zwecke zu bewirtschaften. Thomas Markle bot den beiden in dem ITV-Interview an, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und sich zu treffen. Wenn er vor dem Paar direkt höre, werde er auch aufhören, mit den Medien zu sprechen, kündigte er an. Klingt wie eine Erpressung. Noch ein Problem mehr.