Berlin - Die perfekt inszenierte Royal Soap geht in die nächste Runde. Hierbei mag es nicht immer ganz einfach sein, den Überblick zu behalten. Also: Wir befinden uns gerade inmitten eines heftig ausgetragenen Streits zwischen den britischen Prinzen William, 39, und Harry, 36, von dem allein schon aus Gründen der Unterhaltung zu hoffen bleibt, dass er so bald nicht aufhört. Andere wiederum mögen wünschen, die Monarchie trage ob des Familienzwists einen nachhaltigen Schaden davon, Niedergang inklusive. Wie auch immer, jetzt also der neueste Streich: An diesem Donnerstag werden William und Harry zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter Diana (1961–1997) eine Statue enthüllen.

Die schwerste Krise der Monarchie in der Nachkriegszeit

Symbolträchtiger könnte ein Termin nicht sein. Denn am 1. Juli wäre Diana 60 Jahre alt geworden. Mit den Planungen zu diesem denkwürdigen Ereignis haben die Söhne schon vor langer Zeit begonnen, gewissermaßen in den seligen Zeiten vor dem Zerwürfnis, als der durchlauchte Nachwuchs mit seinen angeheirateten Bürgerstöchtern noch die dringend notwendige Erneuerung des Königshauses verhieß: Die Herzoginnen Kate und Meghan sollten schließlich nicht nur ihre dynastischen Reproduktionspflichten erfüllen, sondern auch das protokollarische Traditionsgedöns entlüften. Doch 2020 gingen Harry und Meghan von der Stange. Seitdem herrscht Unfrieden bei den Königs.

imago/Anwar Hussein Friede, Freude und so weiter: Meghan, Harry, William und Kate im Jahre 2018 (v. l.)

Allerdings ist der parallel zur politischen Großwetterlage des Brexits so genannte Megxit gar nicht der Grund für die Entzweiung der Brüder, auch nicht die verschiedenen Skandal-Interviews, die Harry und Meghan seitdem gegeben haben, nicht einmal der ungeheure Rassismusvorwurf gegen die Königsfamilie. Nein, der Grund liegt sehr viel tiefer und hat ausgerechnet mit der Frau zu tun, zu deren Ehren nun ein Denkmal eingeweiht wird: die Prinzessin der Herzen, Lady Di. Eben das gibt diesem Termin einen vollkommen anderen Spin. Es geht mitnichten nur um die Ehrung der lieben Mutter, als vielmehr um die von ihrem vorzeitigen Tod ausgelöste Krise des britischen Königshauses.

Um das zu verstehen, ist ein kleiner Rückblick notwendig. Er zeigt, wie sehr das Leben und vor allem das Ableben von Prinzessin Diana bis heute auf die britische Monarchie fortwirkt und sie bedroht – Lady Di ist ein Menetekel, eine mächtige, unabgegoltene Schuld. Obacht: Ihre Statue wird im Sunken Garden des Londoner Kensington Palasts stehen. Das soll, wie britischen Medien allenthalben zu berichten wissen, ihr Lieblingsort gewesen sein. Der Palast war das Zuhause von Diana und Prinz Charles, hier zogen sie nach ihrer Vermählung im Jahre 1981 ein. Als die Kinder kamen, legte die Familie zwei Apartments zusammen, nach der Scheidung von Charles blieb Diana bis zu ihrem Tod dort wohnen.

Mit dem Tod Dianas beginnt Harrys Opfernarrativ

Die Diana-Statue steht also auf historisch bedeutsamem Terrain. William und seine Familie leben hier, mittlerweile ist im Palast eine Ausstellung eröffnet worden, „Royal Style in the Making“ zeigt Dianas Hochzeitskleid und zeichnet die Entwicklung von Dianas Stil nach, von ihrem pfirsichfarbenen Flitterwochen-Outfit bis zu den eleganten Abendkleidern, die sie mehr als ein Jahrzehnt später trug. Der Palast ist ein Diana-Schrein geworden. Dafür haben ihre Söhne gesorgt, das ist ihr Andenken an ihre Mutter. Genau hier zeigen sich aber auch die Unterschiede, William geht mit ihrem Tod sehr viel versöhnlicher um als sein Bruder: Harry macht dem Königshaus schwere Vorwürfe.

Denn er beschreibt den Tod von Lady Di – sie starb 1997 auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall in Paris – als die ursprüngliche Entzweiungsszene, das anfängliche Trauma: Harry macht nicht nur den rücksichtslosen Boulevard für den Tod seiner Mutter verantwortlich, sondern irgendwie auch den gefühlskalten Königshof. Die Pointe: So wie der Palast damals Lady Di im Stich ließ und nicht vor der Sensationspresse schützte und ihr nach dem Tod zunächst sogar eine würdevolle Beerdigung verweigerte, ganz genau so habe die Königsfamilie ihn, Harry, mit seiner Frau Meghan alleingelassen – mit all den psychischen Problemen und mit den aggressiven Boulevardmedien.

imago Heile Familie beim Radausflug: Charles, Harry, William und Diana im Jahre 1989

Dieser Opfernarrativ ist in den letzten Monaten vielfach zur Anwendung gekommen und entfaltete in dem Skandalinterview mit Oprah Winfrey und einer gemeinsam mit der Talkshowmoderatorin produzierten Dokumentation über Depressionen die größtmögliche Wucht. Harry und seine Frau klagten über fehlende Unterstützung trotz der Suizidgedanken bei Meghan, über Falschnachrichten, die sogar vom Palast befeuert wurden, über das Gefühl der Gefangenschaft im goldenen Käfig und, wie bereits erwähnt, über den Rassismus bei den Royals: Ein Mitglied der Familie soll Bedenken über die Hautfarbe des noch ungeborenen Sohnes geäußert haben – Archie ist mittlerweile zwei Jahre alt.

Und so zieht sich der Erzählfaden von dem traumatisierenden Tod der Mutter, Prinzessin Diana, zu dem tiefen Zerwürfnis mit dem Königshaus von heute, deren Vorstand Königin Elizabeth II. ist. Vor diesem Hintergrund versteht sich übrigens auch die riskante Namensgebung der erst vor drei Wochen geborenen Tochter Harrys und Meghans: Lilibet ,Lili‘ Diana. Im besten Fall ist sie eine verunglückte Avance, vielleicht aber auch der weitaus raffiniertere Versuch, im Herzen des britischen Königshauses eine Art diskursive Tretmine zu platzieren, das an die ungeliebte Unperson, an Prinzessin Diana erinnert und wegen „Lilibet“, dem Kosenamen für die Queen, zugleich unabweisbar ist.

Der Streit: William verrät die Mutter, Harry verrät die Krone

In jedem Fall stehen William und Harry, um auf den Bruderzwist zurückzukommen, in einem delikaten Konflikt: Während der Ältere dem Jüngeren vorwerfen muss, mit seinem entfesselten Megxit-Furor die Krone zu verraten, kann Harry an die Adresse Williams behaupten, mit seiner gediegenen Königstreue die Mutter zu verraten. Das ist, jedenfalls mit einiger küchenpsychologischer Chuzpe, das Unterfutter in dem gegenwärtigen Streit, der ansonsten immer weniger Rücksichten zu nehmen scheint und sogar die Trauer- und Begräbnisfeierlichkeiten von Prinz Philip im April überschattete. Aus der Sicht Harrys unverzeihlich wäre wohl, wenn William die Thronfolge antritt.

Übersetzt in ein eher zeitgemäßes Vokabular, erscheint Harry hier als der woke, hippe, also aktivistische und militante Gesinnungsethiker, während William als Stütze des – weißen, rassistischen, kolonialistischen etc. pp. – Establishments einen passablen Verantwortungsethiker abgibt. Das ist von seinem ideologischen Setting her unversöhnlich. Wie anders klang da noch das gemeinsame Statement der Brüder, als sie 2017 zum 20. Todestag Dianas die Statue in Auftrag gaben. „Unsere Mutter hat so viele Menschen berührt. Wir hoffen, dass die Statue allen Besuchern des Kensington Palace hilft, über ihr Leben und ihr Vermächtnis nachzudenken“, erklärten sie in feierlicher Eintracht.

imago Sehnsuchtsort und Ort des Gedenkens: der Sunken Garden des Kensington Palastes

Davon ist nichts mehr übrig. Die Einweihung des Diana-Denkmals avanciert somit zu einer Feier der Entzweiung – mögen die Beteiligten auch gute Miene zu dem Spiel machen. Eine traurige Veranstaltung: Meghan und Kate werden nicht zugegen sein, auch die Queen wird fehlen. Laut einer Mitteilung des Kensington Palasts sollen die Brüder bei der Zeremonie im Sunken Garden nur mit Dianas enger Familie, dem Statuenkomitee, dem Bildhauer Ian Rank-Broadley und dem Gartendesigner Pip Morrison zusammentreffen. Ursprünglich sei mit 100 Gästen geplant, doch die Zahl der Einladungen coronabedingt in den letzten Tagen wieder reduziert worden.

Harry soll außerdem – anders als vom Palast vorgeschlagen – keine Vertreter der britischen Medien wünschen und stattdessen auf einen „internationalen“ Kameramann bestanden haben und darauf, dass lediglich ein Agenturreporter mit Fotograf bei der Zeremonie anwesend ist. Ob das in Williams Sinne ist? Die Brüder werden getrennte Reden halten. Die Wette gilt, dass an der Verschiedenartigkeit im Gedenken an die Mutter, die ganze Unversöhnlichkeit zwischen William und Harry aufscheinen wird. Dianas Tod entzweit die Royals bis heute.