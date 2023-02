Hayden Panettiere: Daran starb ihr Bruder Jansen

Vor rund zwei Wochen wurde Jansen Panettiere, der jüngere Bruder von Schauspielerin Hayden Panettiere (33), von Freunden tot in seiner Wohnung gefunden. Jetzt macht die Familie öffentlich, woran Schauspieler mit nur 28 Jahren so plötzlich gestorben ist.

Leblos aufgefunden

Der Künstler Panettiere soll an einem „vergrößerten Herzen“ gestorben sein, zitiert der amerikanischen Nachrichtensender ABC News die Familie.

Der fünf Jahre jüngere Bruder der „Scream 4“-Darstellerin Hayden Panettiere war als Künstler, Synchronsprecher („Ice Age 2“) und zeitweise ebenfalls als Schauspieler tätig. Er hatte kleinere Auftritte in TV-Serien wie „Alle hassen Chris“ (2006) oder „The Walking Dead“ (2019).

Am 19. Februar sei Jansen Panettiere nicht zu einem vereinbarten Geschäftstreffen erschienen, weshalb sich Freunde sorgten. Sie hätten Jansen Panettieres Haus in Nyack, einem Ort im US-Bundesstaat New York, aufgesucht, heißt es in dem Polizeibericht, der der Zeitung Daily Mail vorliegt. Bei ihrer Ankunft hätten sie den 28-Jährigen „aufrecht in einem Stuhl sitzend und nicht ansprechbar“ vorgefunden.