Hayden Panettiere: Details zum Tode ihres Bruders bekanntgegeben

Er war der Bruder der Hollywood-Schauspielerin Hayden Panettiere: Jansen Panettiere ist am Sonntag mit nur 28 Jahren in New York gestorben. Das bestätigte die Sprecherin der Schauspielerin gegenüber „CNN“.

Der fünf Jahre jüngere Bruder der „Scream 4“-Darstellerin war als Künstler, Synchronsprecher („Ice Age 2“) und zeitweise ebenfalls als Schauspieler tätig. Er hatte kleinere Auftritte in TV-Serien wie „Alle hassen Chris“ (2006) oder „The Walking Dead“ (2019).

Leblos vorgefunden

Am Sonntag sei Jansen Panettiere nicht zu einem vereinbarten Geschäftstreffen erschienen, weshalb sich drei seiner Freunde sorgten. Sie hätten daher Jansens Haus in Nyack, einer Ortschaft im US-Bundesstaat New York, aufgesucht, heißt es in dem Polizeibericht, der der Zeitung Daily Mail vorliegt. Bei ihrer Ankunft hätten sie den 28-Jährigen „aufrecht in einem Stuhl sitzend und nicht ansprechbar“ vorgefunden.

„Ich hoffe, du findest Frieden. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, als du mich am meisten brauchtest“, schrieb Jansen Panettieres Freundin Catherine auf Instagram.

Hayden Panettiere, die mit ihrem Ex-Verlobten, dem früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, eine Tochter hat, ist aus Filmen und TV-Serien wie „Liebe auf Umwegen“, „Scream 4“, „Heroes“ und „Nashville“ bekannt.