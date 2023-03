Heidi Klum total verändert: „So würde man sie nicht erkennen“

Viel Glitzer, viel Rummel: So wie hier auf der Vanity Fair Oscars Party kennt man Heidi Klum.

Viel Glitzer, viel Rummel: So wie hier auf der Vanity Fair Oscars Party kennt man Heidi Klum. Michael Tran/AFP

Wenn Heidi Klums Auftreten eines nicht ist, dann unauffällig. Betritt die 49-Jährige den Raum, dann müssen sich alle Augen auf sie richten. Das signalisieren schon die Outfits: Zuletzt sah man das Model bei Elton Johns Oscar-Party in einem kanarienvogelgelben Kreischkleid, das nun wirklich niemand übersehen konnte. Ein mit Federn besetzter Alptraum, frei nach dem Motto: Bibo entered the room.

Da ist man ganz überrascht, dass nun nur ein paar Tage später ein ganz anderes Bild die Runde macht. Das Cover der griechischen Vogue zeigt eine Heidi Klum, die man schon fast vergessen hatte in all dem Bling-Bling und Trara, das sie sonst umgibt.

Mit Klum auf dem Cover feiert die Vogue Greece nicht nur ihr vierjähriges Bestehen, sondern würdigt auch die Tatsache, dass der deutsche Exportschlager aus Bergisch Gladbach demnächst 50 Jahre alt wird. Die Kommentare zum Foto lesen sich allerdings eher irritiert: Man müsse schon dazuschreiben, dass das Heidi Klum sei, sonst würde man sie nicht erkennen, heißt es da.

Für das Shooting setzte Kreativ- und Modedirektor Nicholas Georgiou auf Natürlichkeit, das Model wirkt fast ungeschminkt. Das zurückhaltende Make-up findet ebenfalls Erwähnung in den Kommentaren – allerdings nur auf der Vogue-Seite: „Was hat sie mit ihrem Gesicht gemacht? Sie ist kaum wiederzuerkennen.“ Klum selbst deaktivierte die Kommentarfunktion bei Instagram, sie postete das Cover lediglich mit einer knappen Danksagung an die Magazinmacher.

Immer ein Unterwäsche-Model

Die wiederum teasern ihren prominenten Cover-Star etwas umfänglicher an: „Vogue Greece feiert vier Jahre mit Heidi Klum als Ehrengast! Kurz bevor sie ihren 50. Geburtstag feiert, wird das berühmte Supermodel fotografiert und spricht exklusiv in der April-Jubiläumsausgabe über ihre beeindruckende Karriere, ihren makellosen Stil, ihre herzliche Familie und alles, was sie jetzt glücklich macht“, heißt es bei Instagram.

Der reduzierte, transparente Look erinnert an jene seltenen Auftritte, bei denen Klum mal eine andere Seite von sich zeigen konnte. „Ich war nie ein Catwalk-Model“, hatte sie selbst mal über sich in einem Interview gesagt und damit auch herablassenden Kommentaren den Wind aus den Segeln genommen.

„Ich habe nie wirklich in die Kleidung gepasst. Ich hatte immer zu viele Kurven, ich war immer ein Unterwäsche-Model, auch als ich noch in Deutschland war und meinen Model-Contest gewonnen habe, trug ich immer Unterwäsche und Bademode, weil ich immer zu kurvig für High Fashion war", so Klum damals.

Sie ging dennoch ihren Weg, von Sports Illustrated über Victoria’s Secret bis hin zu den Titelseiten von Vogue und Elle. Ihre TV-Shows und Werbedeals verschafften ihr ein stattliches Vermögen und große Bekanntheit auch in ihrer Wahlheimat, den USA. Dass Karl Lagerfeld über sie sagte, er kenne sie nicht, dürfte sie eher als zusätzlichen Aufmerksamkeitsbooster verstanden haben.