Es liest sich zunächst wie ein Veranstaltungshinweis: Die Herzogin von Cambridge, so heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Senders ITV, werde ein Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey am 8. Dezember unterstützen. Kate, 39, tritt beim „Carol Service“, wie die festlichen Gottesdienste in britischen Kirchen genannt werden, als Gastgeberin in Erscheinung – ein royales Event, mit dem sich auch der übertragende TV-Sender gern schmückt. Zumal bereits gemutmaßt wird, auch Kates Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis könnten in der Show mitwirken.

In diesem Fall hätte es nahegelegen, dass die öffentlich-rechtliche BBC die Veranstaltung ausstrahlt, wird die Sendung doch auch von den BBC Studios produziert. Doch nun bestätigte der Privatsender ITV, dass der Gottesdienst in seinem Programm laufen wird – eine Sondersendung mit allem, was dazugehört.

Die Herzogin postete am Dienstag auf Instagram bereits die Einladungskarten für das Konzert in der Londoner Krönungskirche. Weihnachtslieder stehen dort auf dem Programm, gesungen vom berühmten Westminster Abbey-Chor – für Menschen, die in der Corona-Pandemie an vorderster Front standen: Lehrer, Pflegekräfte, Militärs und Wohltätigkeitsorganisationen.

Der Senderwechsel im Hintergrund folgt auf eine Auseinandersetzung, die die königliche Familie erst kürzlich mit der BBC hatte. Nach der Ausstrahlung einer Dokumentation über die Royals und das Verhältnis der Queen-Enkel William und Harry hatte sich das Königshaus in der vergangenen Woche zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden. In einer gemeinsamen Stellungnahme warfen Vertreter der Queen, von Prinz Charles und William dem Sender vor, Behauptungen als Tatsache darzustellen. Die Doku legt nahe, dass die Brüder William und Harry Journalisten mit Vorwürfen gegen den jeweils anderen gefüttert haben sollen.

Yui Muk/PA/dpa Ihr Verhältnis gilt als angespannt: Prinz William und sein jüngerer Bruder Prinz Harry.

Der Mehrteiler „The Princes and the Press“ wurde an den vergangenen beiden Montagen zur besten Sendezeit ausgestrahlt. „Eine freie, verantwortungsvolle und offene Presse ist von entscheidender Bedeutung für eine gesunde Demokratie“, erklärte die Königsfamilie in ihrer Stellungnahme, die von der BBC am Ende der Sendung eingeblendet wurde. „Allerdings werden allzu oft übertriebene und unbegründete Behauptungen von ungenannten Quellen als Fakten dargestellt, und es ist enttäuschend, wenn irgendjemand, einschließlich der BBC, ihnen Glaubwürdigkeit verleiht.“

In der Sendung wird auch Williams und Harrys Umgang mit den Medien nach dem Tod ihrer Mutter Diana im Jahr 1997 behandelt – und wie sich das Verhältnis der Prinzen zur britischen Presse im Laufe der Jahre verändert hat.

Die Doku war nicht der einzige Streitpunkt zwischen dem Königshaus und der mächtigen Sendeanstalt in diesem Jahr. Im Mai hatte eine Untersuchung ergeben, dass Prinzessin Diana 1995 von einem BBC-Reporter mithilfe gefälschter Dokumente zu einem aufsehenerregenden Interview überredet wurde. William gab daraufhin dem Sender eine Mitschuld an dem Bruch zwischen seinen Eltern.