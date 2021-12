Herzogin Meghan, 40, musste schon befürchten, in dem Rechtsstreit um die Veröffentlichung eines Briefs an ihren Vater gegen das Boulevardblatt Mail on Sunday zu verlieren. Denn bei dem Berufungsverfahren vor dem Court of Appeal in London hatte sie ein, sagen wir, eher taktisches Verhältnis zu Wahrheit offenbart – was ihre Glaubwürdigkeit doch erheblich erschütterte. Sei’s drum: Jetzt bestätigte das Gericht ein früheres Urteil des High Courts, wonach Meghans Persönlichkeitsrechte durch die Veröffentlichung verletzt wurden.

Es gab Zweifel an Meghans Glaubwürdigkeit

Bei der Begründung des Urteils ließ Richter Geoffrey Vos keine Zweifel erkennen: „Die Inhalte (des Briefs) waren persönlich, privat und nicht von legitimem öffentlichem Interesse.“ Vor kurzem hatten unter anderem der Guardian und die BBC berichtet, dass Meghan anders als bislang behauptet durchaus private oder persönliche Informationen in die Öffentlichkeit durchstecken ließ; auch soll die Herzogin ihren Brief an den Vater sehr wohl so geschrieben haben, dass er hätte veröffentlicht werden können – als rechnete sie damit.

Wie auch immer, Meghan zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. „Das ist nicht nur ein Sieg für mich, sondern für alle, die für eine gerechte Sache einstehen“, heißt es in einem Statement der Duchess of Sussex. Sie bezeichnete die Arbeit von Boulevardzeitungen als „tägliches Scheitern, das uns spaltet“, sie würden „wie in einem Spiel ohne Regeln handeln“ und ein Geschäftsmodell verfolgen, das „Chaos und nicht Wahrheit belohnt“. Es käme deswegen darauf an, „die Medienbranche umzugestalten, die von Lügen und Schmerz profitiert“.

In ihrer Generalabrechnung mit dem Boulevard bezeichnete Meghan den Sieg vor Gericht auch als Ermunterung, den Kampf gegen „Täuschungen, Einschüchterungen und kalkulierten Angriffen“ nicht aufzugeben. In der Tat gehen Meghan und und ihr Mann Prinz Harry, 37, seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe des britischen Königshauses verstärkt gegen Medien vor, die aus ihrer Sicht die Privatsphäre verletzen. So reichte Harry unter anderem Klage gegen zwei andere Verleger von Boulevardzeitungen wegen mutmaßlichen Telefon-Hackings ein.

Zum Hintergrund der Berufungsverfahrens: Seit ihrer Hochzeit mit dem Prinzen im Mai 2018 liegt Meghan mit ihrem Vater Thomas Markle im Clinch. Mit dem Brief wollte Meghan das Verhältnis den eigenen Angaben nach wieder kitten. Der inzwischen 77-jährige Rentner sah das aber offenbar anders und gab das Schreiben an die Journalisten der Mail on Sunday weiter.