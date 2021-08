Berlin - Meghans wichtigste Termine aus ihrer Zeit in der britischen Royal Family sind schnell aufgezählt: Verkündung der Verlobung mit Queen-Enkel Harry am 27. November 2017, Hochzeit am 19. Mai 2018, Geburt von Söhnchen Archie am 6. Mai 2019. Der Auszug aus dem Palast datiert dann schon auf den Januar 2020 – viel Zeit zum Durchatmen blieb da nicht. Seit April 2020 sind Harry und Meghan keine aktiven Royals mehr, die Schlagzeilen bestimmen sie dennoch weiter. Rückzug aus dem Königshaus ist nicht gleichbedeutend mit Rückzug aus der Öffentlichkeit – aus der neuen Heimat in den USA wird die Vergangenheit zwischen den Palastmauern detailreich aufgearbeitet.

Eines steht dabei längst fest: Herzogin Meghan von Sussex, der einstige Serienstar, polarisiert wie sonst kaum eine royale Figur. Die Frau, die am Mittwoch ihren 40. Geburtstag feiert, löst diesseits und jenseits des Atlantiks ganz unterschiedliche Emotionen aus. Während sie in ihrer Heimat, den Vereinigten Staaten, als Rassismusopfer unterstützt und als Vorkämpferin für Frauenrechte gefeiert wird, geben ihr britische Medien gern die Schuld am Riss innerhalb der Royal Family.