Berlin - Dass sie diese Szene nie wieder los wird, dürfte ihr schon bei den Dreharbeiten klar gewesen sein: In der Liebeskomödie „Harry und Sally“ aus dem Jahr 1989 stöhnte sich Meg Ryan an der Seite ihres Kollegen Billy Crystal zu Weltruhm – und verpasste sich selbst einen Eintrag in die Filmgeschichte.

Ryan, die im Film die junge Sally spielt, sitzt in der genannten Szene im berühmten New Yorker Feinkostladen Katz’s Delicatessen, ihr gegenüber ihr Freund Harry. Nachdem dieser erklärt hat, keine Frau könne ihm einen Orgasmus vorspielen, ohne dass er es merken würde, liefert Sally ihm vor den Augen und Ohren aller anwesenden Personen so lautstark wie überzeugend den Gegenbeweis. Eine ältere Dame am Nebentisch verlangt daraufhin vom Kellner mit Blick auf Sally „genau das, was sie hatte“.

Meg Ryan und Billy Crystal mussten diese Einstellung lange proben, bis sie endlich so war, wie der Regisseur Rob Reiner sie haben wollte. Reiner erinnerte sich später an eine Test-Vorführung des Films, in der die anwesenden Frauen über die Szene lachten, die Männer aber still waren.

Kaum ein Junge, der nicht zumindest eine Zeitlang für sie schwärmte

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Billy Crystal bereits ein bekannter Comedy-Star, die blondgelockte Frau an seiner Seite jedoch kannten bis dato nur eingefleischte Seifenopern-Fans und diejenigen, die bei „Top Gun“ genauer hingeschaut hatten – in dem vor Pathos triefenden Fliegerschinken spielte Meg Ryan eine Nebenrolle.

Mit „Harry und Sally“ aber gelang der am 19. November 1961 in Connecticut geborenen Schauspielerin der große Durchbruch, der Film brachte ihr auch die erste Golden-Globe-Nominierung ein. Gleichzeitig manifestierte sich hier schon, auf welche Rollen Meg Ryan künftig festgelegt werden sollte. Ob „French Kiss“, „Schlaflos in Seattle“ oder „E-Mail für dich“ – die Neunziger waren das Jahrzehnt für Ryan und ihre charmanten Auftritte in romantischen Komödien. Kaum ein Junge, der damals nicht zumindest eine Zeitlang für sie schwärmte.

Imago . Für immer Rom-Com: Meg Ryan an der Seite von Walter Matthau in „I.Q. – Liebe ist relativ “ aus dem Jahr 1994

Meg Ryan avancierte nicht nur zu Hollywoods Sweetheart, sondern mit Gagen von bis zu 15 Millionen Dollar auch zu einer der bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Dass sie nicht ewig im romantischen Fach hängenbleiben und auf das verletzliche Mädchen von nebenan abonniert bleiben wollte, zeigten ihre Auftritte in Dramen wie „When a Man Loves a Woman“, wo sie eine alkoholabhängige Mutter spielte. Doch inhaltlich ambitioniertere Filme wie dieser wurden von den Kritikern meist negativ beurteilt oder vom Publikum kaum beachtet.

Ende der 1990er-Jahre endete Meg Ryans erfolgreiche Phase abrupt. Hinzu kam, dass sich ihr Äußeres plötzlich auffällig verändert hatte, was vielfach auf missglückte Schönheitsoperationen zurückgeführt wurde. Die wenigen Filme, in denen sie noch auftauchte, fanden kaum Resonanz. Mit der gleichen Verve, mit der die Schauspielerin in Hollywood gefeiert wurde, katapultierte die Branche sie nun unbarmherzig ins Karriere-Aus. Als sie 2003 in Jane Campions Erotikthriller „In the Cut“ zu sehen war, hoffte Ryan noch mal auf einen Befreiungsschlag, darauf, dass Kritik und Publikum ihr endlich ein anderes Rollenbild zugestehen würden. Vergeblich: Ihre Figuren von einst hatten sich in den Köpfen längst festgesetzt.

Lange wurde es still um die Schauspielerin, die an diesem Freitag ihren 60. Geburtstag feiert. 2015 gab sie mit „Ithaca“, einer Romanverfilmung, ihr Regiedebüt und übernahm darin auch eine tragende Rolle. Ansonsten war sie nur noch als Produzentin im Hintergrund tätig. Vor drei Jahren sagte sie beim Filmfestival in Locarno (Interviews gibt sie nur widerwillig), nach dem Flop von „In the Cut“ habe sie genug gehabt von der Filmwelt. „Ich war müde und genervt. Zu Anfang deiner Karriere findest du es noch in Ordnung, wenn alle an dir herumzupfen, dir ständig Haare, Make-up und Kostüm richten und um dich herumwuseln. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem du denkst: Lasst mich alle einfach nur mehr in Ruhe! Damals war ich an diesem Punkt.“

Meg Ryan zog von Los Angeles nach New York, kümmerte sich um ihre Kinder. Aus der Ehe mit ihrem Kollegen Dennis Quaid, die nach einer Affäre Ryans mit Russell Crowe im Jahr 2001 geschieden wurde, stammt der gemeinsame Sohn Jack, außerdem adoptierte Ryan 2006 ein chinesisches Mädchen. Seit 2010 führt sie eine On-Off-Beziehung mit dem Sänger John Mellencamp.

Imago Zusammen und dann doch wieder nicht: Meg Ryan und ihr On-Off-Partner John Mellencamp 2018 in New York.

„Niemand konnte Ironie, Freundlichkeit, Witz und Zerbrechlichkeit so darstellen wie Meg Ryan“, konstatierten die Festivalmacher in Locarno 2018, als sie der Schauspielerin, die so lange von der Bildfläche verschwunden war, einen Ehrenpreis verliehen. Carlo Chatrian, heute künstlerischer Leiter der Berlinale, feierte Ryan als „eine Schauspielerin, die dem alten Genre der romantischen Komödie mit Frische und Intelligenz wichtige neue Impulse und vor allem ein modernes Frauenbild geschenkt hat“.

Kurz vor ihrem runden Geburtstag feiert die Schauspielerin auch noch auf einer anderen Plattform ein Revival: Beim digitalen Herbst-Trend „Meg Ryan Fall“ ist die Rom-Com-Ikone der Neunziger plötzlich auch in der jungen Generation wieder gefragt. Der Hashtag #megryanfall verzeichnet inzwischen mehr als zwei Millionen Aufrufe bei TikTok – in den Videos greifen User zu den gemütlichen Kuschel-Outfits, die Meg Ryan in ihren Filmen trug. Ein großer Spaß, und ein hübsches, neuzeitliches Geburtstagsgeschenk.