Horrorflug nach Deutschland: Schockmoment für Frau von Matthew McConaughey

Ein Lufthansa-Flug von Austin, Texas nach Frankfurt am Main versetzte die Passagiere in Angst. An Bord war auch Matthew McConaugheys Ehefrau Camila.

Das war sicher kein angenehmer Flug für die Passagiere des Lufthansa-Flugs Nummer 469. Am Mittwoch hob der Flieger von Austin, Texas ab und sollte nach Frankfurt fliegen. Der Pilot musste aber eine Notlandung in der Nähe von Washington, D.C. durchführen. Zuvor soll es unerwartete und heftige Turbulenzen gegeben haben. Binnen weniger Sekunden verlor die Maschine mehr als 1000 Meter Höhe.

Mit an Bord war auch das brasilianische Model Camila Alves McConaughey, Ehefrau des bekannten Hollywood-Schauspielers Matthew McConaughey. Sieben Passagiere wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. McConaugheys 41-jährige Ehefrau blieb unversehrt, am schlimmsten war wohl der Schock.

Am Donnerstag teilte Alves auf ihrem Instagram-Profil ein kurzes Video, in dem man Essensreste und andere Objekte verteilt auf dem Boden des Flugzeugs sieht. „Aus Respekt gegenüber den anderen Passagieren ist das alles, was ich zeigen kann“, schrieb die Moderatorin. „Im Flieger herrschte Chaos und die Turbulenzen kamen immer wieder“, fügte sie hinzu. Alves bedankte sich auch beim Personal des Hotels Marriot Bonvoy in Washington, D.C., wo die Passagiere unerwartet die Nacht verbrachten. „Wir haben es auch zur Bar geschafft, eine Minute vor Schließung“, sagte Alves, die seit 2012 mit dem Oscar-Preisträger verheiratet ist.

In ihren Instagram-Stories teilte die Brasilianerin mit ihren rund eine Million Followern auch einen Artikel über den Flug: „Ja…, das ist der Flieger, in dem wir waren“, schrieb sie dazu. Einen Tag später stieg Camila Alves erneut in ein Flugzeug Richtung Frankfurt – bei ähnlichen Wetterverhältnissen wie tags zuvor. Ihre Follower hielt sie auf dem Laufenden: „Wie üblich: mein Glück. Ich bin auf dem neu geplanten Flug und der Pilot sagt gerade, dass es 45 Minuten Turbulenzen geben wird.“

Die dramatischen Minuten ereigneten sich für das Model einige Monate nachdem sie sich bei einem Treppensturz eine Halsverletzung zugezogen hatte. „Dumm gelaufen. Mir geht es gut. Aber bitte Leute, fallt nicht…“, riet Alves letzten November ihren Followern. „Und für die Damen: Bitte haltet euer langes Kleid fest, wenn ihr die Treppen runterlauft“, sagte sie mit Blick auf den Grund ihres Sturzes.

Im amerikanischen Fernsehen berichtete Susan Zimmerman, eine Passagierin des Flugs LH469, von ihren Erlebnissen an Bord des Airbus. In der Sendung „Good Morning America“ sagte sie: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand an Bord jemals so etwas erlebt hat. Es war schockierend, wie in Zeitlupe. Man kam sich vor wie in einem Film, wo sich erst alles in die Luft hebt und dann wieder auf den Boden fällt.“

Viele Passagiere waren, da die Turbulenzen unerwartet kamen, nicht angegurtet. Daher rührten wohl auch die Verletzungen, als das Flugzeug 4000 Fuß tief absackte.