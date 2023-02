„Ich habe es meinen Eltern erzählt“: Das ist die Frau, mit der Prinz Harry das erste mal Sex hatte

Sasha Walpole sagt der englischen Zeitung The Sun, sie sei die Frau, über die Harry in seiner Biografie geschrieben hat. Nun musste sie Beichte ablegen vor ihrer Familie.

Sie sei die mysteriöse Frau, über die Prinz Harry in seiner Biografie Spare, zu deutsch: Reserve geschrieben hat und an die er seine Jungfräulichkeit in einem Kornfeld hinter einem englischen Pub verloren habe.

Nun hat sich Sasha Walpole, so ihr Name, an die britische Boulevardzeitung The Sun gewandt und ganz glücklich scheint sie nicht über die Erwähnung. Am Tag nach dem Vorfall habe sie in der Küche gestanden und ihrer Mutter davon erzählt, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Ihre Mutter habe gelassen reagiert, immerhin habe sie die Pille genommen. Pole, die nur wenig älter als Harry ist, war damals noch ein Teenager.

Ebenso wie Harry, der damals 16 Jahre alt war. Sasha Walpole wollte die Sache auf sich beruhen lassen, außer ihrer Familie wusste niemand davon, auch nicht, wer der Mann war. Nachdem Prinz Harrys Biografie erschienen war, machte Walpole reinen Tisch vor ihrer Familie. Und offenbar vor der britischen Öffentlichkeit, mit dem Segen ihrer Eltern, wie sie sagt.

Und zeigt sich bei den Details erstaunlich unromantisch: Fünf Minuten hätte die Sache gedauert, typischer Teenager-Sex, nichts aufregendes. Prinz Harry, der mittlerweile in Kalifornien lebt, hat sich bislang nicht dazu geäußert.