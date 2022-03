Berlin - Kurz nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, als der Kampf um Kiew und andere Städte bereits in vollem Gang war, führte die Influencerin Charlotte Weise bei Instagram eine Art Ausdruckstanz auf. Sie schrieb ihren mehr als 180.000 Followern: „Wohin mit all den Sorgen, Ängsten und der Trauer? Lass die Energie irgendwie raus! Sprich darüber, tanz, renn, sing, schwimm … was dir gut tut!“ Kurz darauf wurde die Adresse des Online-Shops eingeblendet, in dem es ihr graues Kleid zu kaufen gibt.

Später folgten weitere Ratschläge der 29-Jährigen, die in der Nähe von Barcelona wohnt und seit einigen Jahren als Influencerin und Model arbeitet: „Schick den Menschen gute Gedanken“, ist einer davon. Das passt ins Schema ihrer Social-Media-Aktivitäten, die laut eigener Aussage Themen wie faire Mode, Naturkosmetik, vegane Ernährung, Selbstliebe, positives Denken, Politik, Sex und vieles mehr umfassen. Auf ihrer Homepage schreibt die Deutsche: „Ich versuche außerdem, meine Lebensfreude und mein positives Körpergefühl mit Tanzvideos zu vermitteln.“

Wie passen Lebensfreude und Krieg zusammen?

Lebensfreude, Tänze, gut und schön – doch wie passt das in Kriegszeiten zusammen? Ihr Posting, das Weise auch auf Twitter verbreitete, wurde dann auch wegen seiner aufreizenden Sorglosigkeit heftig kritisiert: „Schön Kleidhersteller verlinken und sich von jeder Seite präsentieren. Wie es mich anwidert“, schrieb eine Userin. „Die ersten Influencer tanzen den Krieg Russlands weg. Influencer haben Verantwortung und daher gehört sich so etwas nicht“, kommentierte ein anderer.

Menschen sterben in der Ukraine, doch Charlotte Weise tanzt einfach den Schmerz weg und gibt wertvolle Tipps. Deutsche influencerin, was soll man dazu noch sagen pic.twitter.com/gtUfBNJqLI — Ivan (@ivanivan_1) February 26, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Weise verdient ihr Geld wie viele Influencerinnen mit Firmen, die auf ihren Kanälen vorkommen wollen und dafür bezahlen – ein Vollzeitjob, wie sie betont. Inzwischen bitten viele Labels junge Menschen mit großen Social-Media-Reichweiten darum, ihre Markenbotschafter zu werden. Eine weit verbreitete Methode ist das sogenannte Affiliate-Marketing: Der Influencer preist Produkte auf seinem Kanal an und gibt Rabattcodes an seine Follower weiter, dafür erhält er eine Verkaufsprovision.

Selbstliebe und mentale Gesundheit sind in diesem Spiel wichtige Themen, die für Follower sorgen. Nur sind sie in Zeiten wie diesen verknüpfbar mit dem Krieg? Oder stößt das egozentrierte Geschäftsmodell der Selbstoptimierung in Krisenzeiten an seine Grenzen? Charlotte Weise jedenfalls hat in der Zwischenzeit reagiert und verlinkt Spendenaufrufe für Flüchtlingsunterkünfte, in denen ukrainische Familien unterkommen. Dazwischen allerdings: Strandbilder, Sonnenschein.

Inzwischen werden immer mehr Influencer angefeindet, weil sie trotz des Krieges in der Ukraine weiter munter Produkte bewerben. Es ist ein schmaler Grat zwischen echter Anteilnahme und falschem Zungenschlag, gerade, wenn man ständig etwas posten muss, haut man auch mal daneben. Belanglose, amüsante Beiträge können in diesen Zeiten schnell deplatziert und unpassend wirken. Nur – wie macht man es richtig?

Die Berliner Influencerin und frühere „Bachelor“-Kandidatin Angelina Pannek hat auf Instagram mehr als 750.000 Abonnenten. Sie wurde kürzlich dafür kritisiert, trotz des Krieges in der Ukraine weiterhin Werbung zu machen. In ihrer Story wehrte sie sich: „Es ist schlimm, was momentan los ist. Es macht mich unendlich traurig, so wie alle von uns. Nichtsdestotrotz möchte ich euch fragen: Habt ihr euch krankgeschrieben, geht ihr nicht zur Arbeit, bleibt zu Hause oder was macht ihr?“ Privat beschäftige sie sich sehr intensiv mit dem Krieg: „Wir reden sehr, sehr viel darüber in der ganzen Familie, weil es uns natürlich alle belastet und wir unendlich traurig sind und natürlich Angst haben“, so die 30-Jährige. Das ändere aber nichts daran, dass es auf ihrem Instagram-Kanal weitergehe, sie müsse schließlich Geld verdienen.

Ob man bei Postings, die mit dem Krieg zu tun haben, dann auch den richtigen Ton trifft, ist eine andere Frage. Influencerinnen werden häufig angegriffen, viele haben sie und ihr Geschäftsmodell regelrecht zum Feindbild erkoren. Beispiel: Oliver Pocher, der seit Beginn der Corona-Pandemie das Verhalten von Social-Media-Stars beobachtete. In seiner „Bildschirmkontrolle“ bei Instagram thematisierte der Comedian die Fehltritte von Influencern, etwa wenn diese trotz hoher Inzidenzen verreisten.

Cathy Hummels: Vom Krieg schnell rüber zum Thailandurlaub

Auch auf die influencende Moderatorin Cathy Hummels hatte es der 44-Jährige abgesehen – als er sie mit zur Seite geschobener Maske im Flieger entdeckte oder als sie sich vornahm, künftig gendern zu wollen. Die Frau von Fußballer Mats Hummels steht nun auch wegen ihrer Social-Media-Aktivitäten in der Kritik, die mit dem Krieg zu tun haben. „Kurz nachdem Cathy Hummels auf das Leid in der Ukraine aufmerksam gemacht und Spenden gesammelt hat, erzählt sie in der Story, dass Mental Health so wichtig ist und sie die Entwendung ihres iPhones beim Thailandurlaub mit einem Psychiater aufarbeitet“, kommentierte eine Userin mit großer Reichweite auf Twitter.

Krieg besiegt. Danke, Cathy Hummels. 🙏🏼 pic.twitter.com/D2t1Op6fKt — Ann Wältin (@Ann_Waeltin) February 26, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Tatsächlich sorgen Hummels’ derzeitige Beiträge auch unter ihren Anhängern für Kritik. Ende Februar schrieb sie zu einem Foto von sich und ihrem vierjährigen Sohn: „Wenn morgen alles vorbei ist, dann wenigstens mit einem Lächeln. Das jetzige Weltgeschehen sollte uns wachsam machen, wachsam auch in Bezug auf Zeit. Wenn man lächelt, glücklich ist und lebt, ist das nicht oberflächlich.“ Das sehen ihre Follower anders: „Lasst doch alle versuchen in unseren Dior Pullis, Putin aus der Ukraine zuzulächeln. Schön, dass es dir gut geht, Cathy.“

Was bleibt von der Debatte? Nun, vielleicht muss am Ende nicht jeder ein Statement zur Ukraine abgeben. Vor allem aber bleibt hier ein Widerspruch: Zwar sind Influencer gemäß ihres Geschäftsmodells zum Optimismus verpflichtet, kommen um ihrer Glaubwürdigkeit willen aber nicht um das Thema Krieg herum. Aus diesem Widerspruch können sie sich nicht herauswinden, solange sie sich für unseren Lifestyle zuständig erklären und solange zu unserem Leben der Krieg in Europa gehört. Am Ende wäre es wohl schon ein Gewinn, über die Ukraine zu sprechen und im gleichen Atemzug nicht Rabattcodes auszugeben oder eine Handcreme anzupreisen.