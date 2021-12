Jennifer Aniston, 52, galt zu Beginn ihrer Karriere als Amerikas Liebling, als Modeikone und gleichzeitig als sympathische Frau von nebenan – auch durch ihre Rolle als Rachel Green in der Sitcom „Friends“. Doch das Image wandelte sich nach der Scheidung von Brad Pitt im Jahr 2005. Aniston bekam die Figur der bemitleidenswerten Verlassenen zugeschrieben, Spekulationen über ihre folgenden Beziehungen und ihre Kinderlosigkeit beherrschten die Klatschpresse. Für Aniston ein Unding, wie sie immer wieder betonte.

Auch jetzt im Interview mit dem Hollywood Reporter: Früher habe sie alles sehr persönlich genommen – die Schwangerschaftsgerüchte und die Annahme, sie habe die Karriere den Kindern vorgezogen. Wer so etwas sage, habe keine Ahnung, was mit ihr los sei, persönlich und medizinisch. „Sie wissen nichts, und es war wirklich verletzend und einfach nur böse.“

Männer müssten sich solchen Urteilen über ihr Privatleben nicht stellen, so Aniston: „Das ist so eine Doppelmoral: Männer können so oft heiraten, wie sie wollen, sie können jüngere Frauen heiraten, die in ihren Zwanzigern oder Dreißigern sind. Das wird Frauen nicht zugestanden.“ Gefragt, ob sich die Medien-Narrative nicht gerade änderten, etwa im Hinblick auf Leute wie Britney Spears oder Monica Lewinsky, verwies die Schauspielerin auf die sozialen Medien. „Was früher die Boulevardpresse und die Medien mit dem Privatleben der Menschen anstellten, kann heute jeder Otto Normalbürger tun.“ Internettrolle hätten die Rolle übernommen und schikanierten in den Kommentarbereichen andere Leute: „Ich weiß nicht, warum es so einen grausamen Zug in der Gesellschaft gibt. Ich frage mich oft, was Menschen davon haben.“

Als Opfer sieht sich Aniston aber nicht. Sie sei mit einer Mutter aufgewachsen, die es sich in der Opferrolle bequem gemacht habe – „und ich mochte nicht, wie das aussah.“ So habe sie nie sein wollen. „Ich denke, es ist giftig und erodiert dein Inneres und deine Seele.“ Zwar sei es ärgerlich, vor aller Welt und öffentlich durch „dunkle Scheiße“ gehen zu müssen, aber alles sei relativ. „Ich musste eine Wahl treffen: Entweder verstecke ich mich unter meiner Bettdecke und stopfe Bonbons in mich hinein oder ich gehe nach draußen, finde ein kreatives Ventil und gedeihe.“

Das klappt augenscheinlich ganz gut: Aniston ist immer noch eine gefragte und gut bezahlte Schauspielerin, ihr erfolgreiches „Friends“-Comeback und Rollen wie die der fiktiven Frühstücksfernsehmoderatorin Alex Levy in der Serie „The Morning Show“, für die sie seit 2019 vor der Kamera steht, sprechen für sich.

Alles Weitere nimmt Aniston inzwischen mit Humor: „Ich habe länger kein Boulevardblatt mehr gesehen. Bekomme ich noch immer Zwillinge? Werde ich mit 52 zur Wundermutter?“