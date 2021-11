Berlin - Wenn sie singt, haut sie einen um. Jennifer Hudsons Stimme ist einfach eine Wucht. In „Dreamgirls“ spielte sie Jamie Foxx, Danny Glover und Beyoncé an die Wand, war als Supremes-Sängerin Effie die Seele des Films und erhielt dafür einen Oscar. Nach einer furchtbaren Familientragödie zog sich Hudson eine Weile zurück. Doch jetzt ist die 40-Jährige wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. In der Filmbiographie „Respect“ (ab 25.11.) verkörpert sie keine geringere als die Queen of Soul: Aretha Franklin.