Jeremy Fragrance - vom Duftstar zur Nervensäge

In guten Momenten ist er extrem unterhaltsam, charmant und lustig. Dann wieder bizarr und irgendwie so seltsam, dass man einfach nur weiterklicken will. Die Rede ist Jeremy Fragrance, dem selbsternannten Duftstar, der mit seinen Parfum- und Eau de Toilette-Test Millionen im Netz begeistert.

Die Begeisterung kippt

Doch nun droht die Bewunderung im Netz kippen, zu dauerpräsent ist der stets in zahnarztweiß gekleidete, oft halbnackte Social-Media-Star, der aus Oldenburg stammt und mit bürgerlichem Namen Daniel Sredzinski heißt.

Ist nun der Moment erreicht, an dem die Aufmerksamkeit für den mitunter manisch wirkenden Selbstdarsteller nachlässt? Er selbst zieht mit seinen teils komischen, teils aufdringlichen Reels jedenfalls nicht nur Fans an, immer häufiger sind auch hämische Kommentare unter seinen Posts zu lesen. Unverständnis ob seiner Dauerpräsenz oder den seltsamen Grimassen, die der Mann in die Kamera grinst. Oft wirkt das seltsam, manchmal sogar beängstigend.

Nach Big Brother und einem Werbespot für den Discounter Aldi muss Jeremy Fragrance nun aufpassen, dass er den Absprung schafft aus dem Hamsterrad der Insta-Reels und Youtube-Videos, denn mittlerweile hat sich die Idee vom wilden Parfum-Sprüher einigermaßen erledigt und eine neue Generation von Userinnen und Usern wächst nach, die möchte ebenfalls frische Inhalte.

Wie lange Fragrance auch die unter 20-Jährigen noch an sich binden kann, ist fraglich. Der rastlose Entertainer ist in diesem Monat 34 geworden.