Joe Biden, 78, befindet sich zur Zeit auf Europa-Reise, erste Station des US-Präsidenten war der G7-Gipfel in Großbritannien. Hier trafen er und seine Frau Jill am Sonntag unter anderem auch Königin Elizabeth II., die als besondere Botschafterin ihres Landes gewissermaßen für das royal-folkloristische Beiprogramm sorgte: Smalltalk, Teatime, Fototermin mit der Queen und solche Sachen …

Royaler Schabernack. War der Queen zu heiß?

Die Stimmung muss entspannt gewesen sein. Biden jedenfalls fühlte sich an seine Mutter erinnert und verglich sie mit der Elizabeth: „Wir hatten ein langes Gespräch. Sie war sehr großzügig. Ich glaube nicht, dass sie beleidigt wäre – aber sie erinnerte mich an meine Mutter in Bezug auf ihr Aussehen und ihre Großzügigkeit.“ Ob das jetzt schon ein protokollarischer Fauxpas des Amerikaners war?

Die Queen hatte allerdings auch schon ordentlich vorgelegt: Sie und Biden waren sich bereits am Freitag beim G7-Gipfel in Cornwall begegnet. Dort hatte Elizabeth an einem Empfang teilgenommen und für allgemeine Erheiterung gesorgt, weil sie es sich nicht nehmen ließ, eine Torte mit einem Säbel statt mit einem Messer anzuschneiden. Kein Zweifel: Das ist royaler Schabernack vom Allerfeinsten.

Rasenspiel mit der Armeekapelle, im Hintergrund die Queen mit ihren Gästen

Bei strahlendem Wetter hat die britische Königin die Bidens auf Schloss Windsor empfangen. Sie waren per Hubschrauber aus London angereist, nachdem sie in den vergangenen Tagen am G7-Gipfel in der englischen Grafschaft Cornwall teilgenommen hatten. Beim royalen Stelldichein trug die Queen ein rosafarbenes Kleid mit Blumenmuster und passendem Hut, Jill Biden hatte ein hellblaues Kostüm an.

Vorbildlich: ein herrlich belangloser Smalltalk

Anders als bei früheren Anlässen schritt Biden die Ehrengarde alleine ab – beim Besuch seines Vorgängers Donald Trump war es zu einer peinlichen Szene gekommen, weil der Präsident nicht wusste, ob er rechts oder links neben der Queen laufen sollte. Möglicherweise wollte man Ähnliches vermeiden, vielleicht war es der etwas wackelig wirkenden 95-jährigen Monarchin aber auch einfach zu heiß.

Ohne die Queen: Präsident Joe Biden schreitet die Ehrenformation allein ab.

Nachdem die Kapelle aus Soldaten mit den typischen roten Uniformen und Bärenfellmützen die US-Nationalhymne gespielt hatte, wurden die Bidens von der Queen zum Tee gebeten. Sie hat in ihrer langen Regentschaft seit 1952 schon viele US-Präsidenten kommen und gehen sehen. Joe Biden ist bereits die Nummer 13 – und der erste, den sie ohne ihren kürzlich gestorbenen Mann Prinz Philip empfängt.

Biden bejahte die Frage eines Reporters, ob er die Königin nach Washington eingeladen habe. Zudem gab er zu erkennen, dass er sich offenbar bestens auf die Kunst des Smalltalks versteht: Er habe zur Queen gesagt, das Weiße Haus würde in den Hof ihres Schlosses passen. Sie habe daraufhin gefragt, wie es sei, im Weißen Haus zu sein. Er habe erwidert, dass es hervorragend sei. Perfekt! Unverbindlicher geht es nicht.

Nach seinem Besuch auf Schloss Windsor steht die Weiterreise nach Brüssel auf Bidens Programm. Dort nimmt er am Montag am Nato-Gipfel und am Dienstag am EU-USA-Gipfel teil. Zum Abschluss seiner Europa-Reise trifft der US-Präsident am Mittwoch Kreml-Chef Wladimir Putin in Genf. (mit AFP)