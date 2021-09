Berlin - Lange gehörte Johnny Depp zu den größten Stars in Hollywood. Doch dann kam ein Gerichtsprozess: Depp verklagte in London die Boulevardzeitung The Sun wegen Verleumdung. Diese hatte den US-Schauspieler im Jahr 2018 als „wife beater“, zu deutsch „Ehefrauen-Schläger“ bezeichnet. Depp verlor den Prozess, in dessen Verlauf er und seine Ex-Frau Amber Heard sich wechselseitig der schlimmsten Dinge bezichtigten. Heard warf Depp im Zeugenstand körperliche Gewalt vor. Seine Klage gegen die Sun wurde abgewiesen, und mit seiner Karriere ging es seither bergab. Er wurde als Zauberer Gellert Grindelwald in der „Phantastische Tierwesen“-Filmreihe gefeuert und soll keine großen Rollenangebote mehr bekommen. Bei seinem Auftritt beim Filmfestival im spanischen San Sebastian, das am Wochenende zu Ende ging, nahm der 58-Jährige, der für sein filmisches Lebenswerk ausgezeichnet wurde, kein Blatt vor den Mund und wetterte gegen die Cancel Culture, als deren Opfer er sich sieht.

Mr. Depp, was macht denn für Sie die sogenannte Cancel Culture aus?

Johnny Depp: Es findet eine gnadenlose Vorverurteilung statt, basierend auf angeblichen Fakten, die nichts weiter als verpestete Luft sind, die man einatmet. Ich musste mich in meinem Leben noch niemals mit so etwas unfassbar Unlogischem und Verwirrendem auseinandersetzen. Unglaublich, wie man plötzlich von allen Seiten und aus jedem Winkel attackiert wird.

Sie meinen von den verschiedenen Kampagnen wie „MeToo“ oder „TimesUp“…

… die alle mit den besten Absichten gestartet wurden. Doch inzwischen sind sie völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich kann Ihnen versprechen, dass niemand mehr sicher ist. Sie auch nicht! Ein einziger falscher Satz genügt und dir wird der Teppich unter den Füßen weggerissen. Plötzlich bricht der gesamte Boden unter dir weg und du fällst in einen Abgrund.

So wie es Ihnen nach Ihrem Gerichtsurteil ergangen ist?

Es geht nicht nur um mich. Von der Cancel Culture sind so viele Menschen betroffen. Frauen, Männer und selbst Kinder mussten schon darunter leiden. Und traurigerweise denken mittlerweile viele, dass das so einfach Normalität ist. Viele denken am Ende, dass sie sich doch etwas zuschulden kommen lassen haben, obwohl es nicht so ist.

Haben Sie Hoffnung, dass sich das wieder ändert?

Ich glaube, dass niemand mehr sicher ist. Aber auch, dass man sich noch immer mit der Wahrheit bewaffnen kann und das alles ist, was man am Ende braucht. Ich kann nur an alle appellieren: Wenn du oder jemand, den du liebst oder an den du glaubst, ungerecht behandelt wird, erhebe deine Stimme! Steh auf und bleib nicht sitzen. Wir brauchen dich.

Imago Zur Person Johnny Depp kam 1963 in Kentucky zur Welt, neben seiner Arbeit als Schauspieler ist er auch als Musiker tätig. Lange zählte Depp zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods.



Seine Karriere begann mit „21 Jump Street“, Blockbuster wie „Fluch der Karibik“ machten ihn zum Superstar. Mit der Französin Vanessa Paradis war Depp 14 Jahre lang liiert, die beiden haben zwei Kinder. Die Ehe mit Amber Heard (Foto) hielt nicht einmal zwei Jahre.

Ihr Auftritt beim Filmfestival von San Sebastian ist Ihre erste öffentliche Veranstaltung seit längerer Zeit.

Ich war ehrlicherweise schon besorgt, dass meine reine Anwesenheit von Leuten als Beleidigung angesehen wird. Und ich will wirklich niemanden beleidigen. Ich kann mich nur beim Bürgermeister von San Sebastian und den Organisatoren für ihre unglaubliche Unterstützung bedanken. Danke, dass ihr es nicht abkauft, wie ich schon seit viel zu langer Zeit dargestellt werde. Eine Version von mir, die nicht existiert! Das ist alles, was ich dazu sagen will.

Dann eine Filmfrage. Sie spielen in Ihren Filmen oft sehr schräge Figuren. Wonach wählen Sie Ihre Rollen aus?

Ich habe schon immer meinem Bauchgefühl getraut. Ich muss etwas fühlen, der Funke muss überspringen, wenn ich ein paar Seiten vom Drehbuch gelesen habe. Grundsätzlich ist es für einen Schauspieler wichtig, dass man keine Angst vor Entscheidungen hat. Man muss bereit sein, sich quasi nackt zu machen und zu riskieren, auf die Nase zu fallen. Ich sage immer, nicht ich wähle meine Rolle, sie wählt mich.

Sie sind dafür bekannt, sich mit Haut und Haaren in Ihre Filmfiguren zu verwandeln.

Ja. Es hilft mir, mein Ich hinter Prothesen und dickem Make-up zu verstecken. Damit ich möglichst weit weg bin von Johnny Depp und mich voll auf meine Figur einlassen kann. Ich fühle mich grundsätzlich eh immer wohler in meiner Haut, wenn ich nicht als ich selbst auftreten muss.

Können Sie denn einfach so nach Drehschluss Ihre Filmfiguren wieder abstreifen?

Nein, sie dürfen bleiben. Ich stecke sie in Schubladen in mir drin. Sie sind dann zwar weggeschlossen, aber nicht wirklich verschwunden. Und manchmal fließt ein Teil von ihnen dann mit in andere Rollen hinein.

Wenn Sie zurückschauen, auf welche Rollen sind Sie besonders stolz?

Das ist schwer zu sagen. Alle hatten eine Bedeutung für mich. Was nicht heißt, dass ich in allen Filmen gut war. Manchmal sehe ich durch Zufall Ausschnitte von mir aus einem Film und denke „Oh mein Gott, ich hätte mich selbst gefeuert dafür.“ (lacht)

Jack Sparrow gilt als Ihre Paraderolle. Würden Sie den „Piraten der Karibik“ gerne noch einmal spielen?

Captain Jack habe ich immer mit dabei, auch wenn ich auf Reisen gehe. Und ich hole ihn bei Gelegenheit immer wieder heraus. Zum Beispiel, wenn ich als Jack Sparrow Kinder in Krankenhäusern oder auf Geburtstagen belustigen kann. Er kommt immer sehr gut an mit seiner nett-dummen Art. Allerdings glaube ich nicht, dass es noch mal einen weiteren Film mit ihm geben wird. Die Filmreihe wurde ja sehr abrupt gecancelt. Was merkwürdig war. Aber was ist heutzutage nicht mehr merkwürdig …

Sie sind jetzt bereits seit über 30 Jahren in Hollywood. Wie sehr hat sich die Filmbranche verändert?

Hollywood ist auf jeden Fall nicht mehr das, was es mal war. Die Streamingdienste haben viel verändert. Und jeder versucht gerade, für sich das Beste rauszuholen – egal mit welchen Konsequenzen für die Branche. Weil jeder begreift, dass er inzwischen einfach ersetzbar geworden ist.

Wenn Sie mit dem jungen Johnny Depp sprechen und ihm einen Karrieretipp geben könnten, was wäre der?

Laufe rückwärts! (lacht)