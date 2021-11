Jon Bon Jovi, 59, ist kurz vor einem Auftritt in Miami Beach am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie seine Sprecherin gegenüber CNN erklärte, sei der Sänger „vollständig geimpft und fühlt sich gut“, er habe sich „zu Bett begeben“ und halte sich in Quarantäne auf. Die Absage erfolgte kurz vor Beginn des Konzerts, in langen Schlangen standen die Fans schon in der Halle des Loews South Beach Hotels.

Die Band spielte auch ohne Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG — Jessica Holly (@JhollyW) October 30, 2021

Ein Video zeigt Jon Bon Jovi, wie er das Hotel verlässt und in einen neongelben Maserati steigt. Nach Angaben des Senders WSVN habe die Band dann aber das Konzert allein durchgeführt. Ursprünglich geplant war vor geimpftem Publikum eine Art Fan-Event – „Runaway With JBJ“ – mit einer Frage-und-Antwort-Runde, einem Foto-Stelldichein sowie dem Konzert und einer anschließenden Halloween-Party.

Offenbar fordert der Konzertbetrieb seinen Tribut

Für Bon Jovis Band ist es nicht der erste Corona-Fall. Keyboarder David Bryan hatte bereits zu Beginn der Pandemie, im März 2020, seine Infektion bekannt gegeben. „Ich bin seit einer Woche krank und fühle mich jeden Tag besser. Bitte keine Angst!!! Es ist die Grippe, nicht die Pest“, schrieb Bryan damals. „Bitte helft euch gegenseitig. Das wird bald vorbei sein … mit Hilfe jedes Amerikaners!“

Offenbar fordert der angelaufene Konzertbetrieb seinen Tribut. Vor Jon Bon Jovi gab mit dem Singer-Songwriter Ed Sheeran ein anderer hochkarätiger Sänger seine Erkrankung bekannt. Ob auch er geimpft war? Zumindest hatte Sheeran erst im Sommer als singend-feixender Gast in der Show von James Corden mit einer abgewandelten Version seines Hits „Shape of You“ für die Impfung geworben.