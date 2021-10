Berlin - Sie gehört in Hollywood seit vielen Jahren schon zu den großen Stars, hat bereits einen Oscar gewonnen und wurde dreimal mit einem Golden Globe Award ausgezeichnet. Doch die Rolle in ihrem neuen Film „Dear Evan Hansen“ (ab 28. Oktober in den Kinos) war für Julianne Moore eine echte Premiere. Sie spielt darin die Mutter eines Teenagers, der sich eine Freundschaft mit einem Klassenkameraden ausdenkt, der sich das Leben nahm. Ein großes Drama, es geht um Tod und Lügen und große Gefühle. Doch die eigentlich große Herausforderung für die 60-Jährige lag bei diesem Projekt woanders: Sie muss in dem Musicalfilm nicht nur sprechen, sondern erstmals in ihrer Karriere auch singen.

Es ist wirklich das erste Mal, dass wir Sie auf der Leinwand singen hören?

Ja, sonst verwechseln Sie mich. Eigentlich singe ich sonst nur im Auto. Sehr laut und nicht besonders schön. (lacht)

Wer Sie im Film hört, kann das aber nicht glauben.

Dankeschön! Das letzte Mal, dass ich vor fremden Leuten in der Öffentlichkeit gesungen habe, war während meiner Schulzeit in Deutschland. Ich bin mit 16 mit meinen Eltern dorthin gezogen und auf die American Highschool in Frankfurt gegangen. Dort war ich in der Theatergruppe und wir haben „The Music Man“ aufgeführt. Ehrlicherweise waren die Songs, die ich zu singen hatte, nicht besonders anspruchsvoll.

imago/Doug Peters Zur Person Julianne Moore wurde am 3. Dezember 1960 in der Militärbasis Fort Bragg, North Carolina, geboren; ihr Vater war Soldat, die Mutter eine Sozialarbeiterin. Moore ist vor allem für ihre großen Charakterrollen bekannt, 2015 erhielt sie den Oscar als Beste Hauptdarstellerin in dem Film „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“.



Der Film „Dear Evan Hansen“ basiert auf dem gleichnamigen Musical, das seit 2016 überaus erfolgreich und vielfach ausgezeichnet auf dem Broadway lief. Die Handlung: Evan Hansen besucht die Highschool und leidet unter einer sozialen Angststörung. Auf Anraten seines Therapeuten schreibt Evan Briefe an sich selbst mit dem Ziel, die guten Dinge in seinem Leben anzuerkennen, wie zum Beispiel seine Klassenkameradin Zoe, in die er gewaltig verknallt ist. Dann gelangt einer seiner Briefe in die Hände seines Mitschülers Connor Murphy, der kurze Zeit später Selbstmord begeht. Als Connors Eltern den Brief bei ihrem Sohn finden, gibt Evan vor, dessen bester Freund gewesen zu sein. Dabei verstrickt er sich immer mehr in ein Geflecht aus Lügen.

Und dennoch haben Sie die Rolle in einem Filmmusical angenommen. Warum?

Um ehrlich zu sein, war ich sehr überrascht, bei der Vorbesprechung erfahren zu müssen, dass ich selbst auch singen muss. Aber im Zusammenhang mit der Geschichte erschien es mir dann durchaus sinnvoll zu sein: Manchmal sind Gefühle so riesig, dass man sie einfach nicht allein mit Sprache ausdrücken kann – man muss darüber singen. Musik überträgt Emotionen am allerbesten.

Kannten Sie das Musical, bevor Sie zugesagt haben?

Ja, klar! Ich habe mir „Dear Evan Hansen“ am Broadway kurz nach der Premiere angeschaut. Ich saß in der 7. Reihe und war einfach nur ein begeisterter Fan. Ich hätte damals im Traum nicht daran gedacht, dass ich jemals selbst in dieser fantastischen Show mitwirken würde.

Wie war es, dann vor der Kamera lossingen zu müssen?

Ich war so nervös das erste Mal. Und dann erfuhr ich am Set, dass es auch noch live sein würde. Zum Glück hat mich mein Co-Star Ben Platt (er spielte die Rolle von Evan Hansen auch am Broadway) wunderbar unterstützt. Er ist ein echter Profi und unglaublich nett.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Er hat als Ihr Filmsohn große Probleme, in seiner Schule Anschluss zu bekommen und Freunde zu finden …

… was ich aus meiner eigenen Schulzeit sehr gut kenne. Mein Vater war beim Militär und wir sind viel umgezogen. Ich weiß sehr genau, wie es sich anfühlt, in die Mensa zu kommen und nicht zu wissen, wo man sich hinsetzen soll. Dieses Gefühl vergisst du nie.

Ihre Tochter Liv (19) und ihr Sohn Sohn Caleb (23) sind beide aus dem Highschool-Alter heraus.

Ja, sie sind ausgeflogen und gehen beide aufs College.

Wie sehr hat sich Ihr Leben ohne Kinder zu Hause geändert?

Es ist eine ganz neue Dynamik, eine andere Art von Familienleben für mich und meinen Mann. Ein Vorteil ist, dass du jederzeit in den Urlaub fahren kannst und nicht auf die Schulferien warten musst. Aber ehrlicherweise vermisse ich es schon oft sehr, keine kleinen Kids mehr daheim zu haben.

Apropos Urlaub, wann waren Sie das letzte Mal in Deutschland? Haben Sie dort noch Freunde aus Ihrer Schulzeit?

Nicht wirklich. Mein Deutsch ist auch sehr, sehr schlecht geworden. Das habe ich gemerkt, als ich vor einigen Jahren mit der Schauspielerin Barbara Sukowa ein Filmprojekt hatte und mit ihr auf Deutsch reden wollte. Es war schlimm. Ich würde echt gerne mal wieder zurück nach Frankfurt. Es ist schon so viele Jahre her, dass ich da war.

AP/Universal Pictures Eine Szene aus dem Film: Julianne Moore spielt die Mutter des Schülers Evan Hansen (Ben Platt).

Noch einmal zurück zu Ihrer Familie: Ihr Mann Bart Freundlich ist Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, Sie sind Schauspielerin. Eigentlich wurde Ihren Kindern das Filmgeschäft in die Wiege gelegt.

Sie haben aber keine Ambitionen in diese Richtung, leider! Mein Sohn war einmal Kameraassistent bei einem meiner Filme und meine Tochter hat als Assistentin der Produktion gearbeitet. Hinterher haben beide gemeint: „Wer tut sich denn so etwas als Job an?“ Das war’s dann. Mein Sohn ist allerdings sehr musikalisch, vielleicht schreibt er mal Filmmusik. Das wäre cool.

Sie lassen Ihre Kids also völlig selbst entscheiden, was Sie im Leben machen?

Es ist so wichtig, dass man loslässt. Dass du deinen Kindern sagst: „Jetzt geht es um dich und deine eigene Wahl im Leben.“ Vor allem die Uni-Jahre sind so wichtig für junge Menschen, dass sie ausprobieren, was sie wirklich wollen. Sie müssen lernen, eigene Entscheidungen zu treffen. Unsere Kinder wissen, dass wir sie als Eltern unterstützen und für sie da sein werden, wenn sie uns brauchen.

Sie und Bart sind für Hollywoodstandards sehr lange, nämlich schon 18 Jahre verheiratet.

Bart ist vor allem ein unheimlich sensibler und fürsorglicher Mensch. Er versucht, sich in Menschen hineinzuversetzen und ihre Gefühle zu verstehen. Er ist einfach in unserer Beziehung sehr präsent und involviert und wir können alle wichtigen Dinge miteinander teilen. Er ist perfekt für mich als Ehemann und perfekt als Vater für unsere Kinder.

Sie sind jetzt seit über 30 Jahren im Filmgeschäft und gehören seit Jahrzehnten zur A-Liste. Was, glauben Sie, ist schlimmer: Nie berühmt geworden zu sein oder seine Berühmtheit zu verlieren?

Das ist eine interessante Frage. Nach dem, was ich beobachtet habe, ist es unheimlich schwer für einst bekannte Schauspieler, wenn sich plötzlich keiner mehr interessiert. Die keinen Job mehr bekommen und selbst in Reality-Shows scheitern. Man kann nicht mehr das tun, was man am meisten liebt. Das zerstört ein Stück deiner Seele.